bwin: Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας με Ενισχυμένες Αποδόσεις! (12/11)

Ο Ολυμπιακός στις 21:15 υποδέχεται στο ΣΕΦ την Ζαλγκίρις Κάουνας, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο του σερί στη EuroLeague.

Την τρίτη στη σειρά νίκη του ψάχνει ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, στο πρώτο από τα δύο ματς της εβδομάδας στη EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την εντός έδρας ήττα από την Μονακό (87-92), έβγαλαν… αντίδραση. Επικράτησαν της Χαποέλ Τελ Αβίβ (62-58) και της Παρτιζάν (80-71), εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τον παράγοντα έδρα! Κορυφαίος στις δύο αυτές αναμετρήσεις, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ των Πειραιωτών «τρέχει» σεζόν σε επίπεδα… MVP με 11,4 πόντους και 8,4 ριμπάουντ μέσο όρο, όντα κυριαρχικός στις δύο ρακέτες. Οκτώ σερί νίκες επί της Ζαλγκίρις Κάουνας μετρά ο Ολυμπιακός, ανεξαρτήτως έδρας. Στην bwin η απόδοση να σημειώσει ο Μιλουτίνοφ over 10,5 πόντους τιμάται στο 1.85.

Η ομάδα… έκπληξη

Η Ζαλγκίρις Κάουνας αποτελεί την ομάδα… έκπληξη της φετινής EuroLeague. Οι Λιθουανοί βρίσκονται στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 7-2. Παράλληλα προέρχονται από τέσσερις στη σειρά νίκες. Αρχικά επικράτησαν εκτός έδρας της Μπαρτσελόνα (73-88), ενώ στη συνέχεια με «όπλο» την.. καυτή τους έδρας πανηγύρισαν στο Κάουνας κόντρα σε Μπολόνια (86-65), Βιλερμπάν (96-59) και Βαλένθια (86-77). Κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του Τόμας Μασιούλις ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος γκαρντ σκοράρει 14,9 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ μοιράζει και 6,8 ασίστ!

