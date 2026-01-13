bwin: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με 0% Γκανιότα & Build A Bet*! (14/01)

Σήμερα ξεκινούν τα προημιτελικά του Κυπέλλου με το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός – Άρης να ξεχωρίζουν!

bwin: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με Ενισχυμένη Απόδοση!

Μάχη… πρώτη

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν στις 18:30 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην πρώτη μεταξύ τους… μάχη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι «ερυθρόλευκοι» το Σάββατο επέστρεψαν στις νίκες, για το πρωτάθλημα, νικώντας με 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Μεχντί Ταρέμι έχει… βγει μπροστά καλύπτοντας το κενό του Ελ Κααμπί, που είναι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Ιρανός έχει τρία γκολ και μία ασίστ, σε αυτό το διάστημα! Ιδανική εκκίνηση στο 2026 για τον ΠΑΟΚ που πέρασε άνετα με 3-0 από το Αγρίνιο και το γήπεδο του Παναιτωλικού. Ιδανικό fit για το Ζαφείρη στις δύο πρώτες του εμφανίσεις με τα ασπρόμαυρα. Στα τέσσερα τελευταία των δύο ομάδων (όλοι αγώνες πρωταθλήματος), νικάει ο γηπεδούχος (2-2 νίκες). Στα πέντε πιο πρόσφατα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, ενώ η τελευταία ισοπαλία (1-1) καταγράφηκε πριν 11 αγώνες! Σε απόδοση 5.25 στην bwin να σκοράρει πρώτος απόψε ο Μεχντί Ταρέμι.

bwin: Παναθηναϊκός – Άρης με Build A Bet* & Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Ξεκάθαρος στόχος το Κύπελλο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Άρη, με τις δύο ομάδες να έχουν ξεκάθαρο στόχο, για να κυνηγήσουν κάτι «μεγάλο». Tον τίτλο του Κυπελλούχου. Οι «πράσινοι» στο πρωτάθλημα επικράτησαν 3-0 του Πανσερραϊκού, όμως βρίσκονται ακόμα στο -6 από τον 4ο Λεβαδειακό! Οι «κίτρινοι» ήρθαν ισόπαλοι (1-1) στο δύσκολο ματς με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε η μεταξύ τους αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη για τον 1ο γύρο. Οι «πράσινοι» δεν έχουν νικήσει τον Άρη από τον τελικό Κυπέλλου του 2024, συμπληρώνοντας τρεις αγώνες. Over 3,5 γκολ στον αγώνα σε Ενισχυμένη Απόδοση 4.20 στην bwin.

