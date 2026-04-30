bwin: Ολυμπιακός – Μονακό & Βαλένθια – Παναθηναϊκός ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν το 1-0 στις σειρές τους κι απόψε θέλουν να κάνουν ακόμα ένα βήμα προς το Final Four της EuroLeague.

Φαβορί και στην πράξη

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο κατάμεστο ΣΕΦ, όντας ξεκάθαρα το φαβορί για τη νίκη. Κάτι που επιβεβαίωσε στον απόλυτο βαθμό! Νίκη με 91-70, κυριαρχία και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με κορυφαίο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ των Πειραιωτών, που δικαίως θεωρείται ίσως ο καλύτερος σέντερ της φετινής σεζόν στο Game 1 σε 22:20 είχε 13 πόντους, με 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 25 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ με εκείνον στο παρκέ η ομάδα του «έγραφε» στο +/- +22 μονάδες.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ο Σάσα Βεζένκοφ (20π.), ενώ ακόμα 13 πρόσθεσε ο εντυπωσιακός Κόρεϊ Τζόζεφ.

Συνέχεια στο break

Ο Παναθηναϊκός παίζοντας εκπληκτική άμυνα για 40’, επικράτησε με 67-68, «έσπασε» την έδρα της Βαλένθια, ενώ από την ώρα που προηγήθηκε έμεινε μπροστά στο σκορ, εκτός των περιπτώσεων που ισοφαρίστηκε. Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του μετά τη λήξη, λέγοντας τους στα αποδυτήρια πως έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Κορυφαίος για το «τριφύλλι» ο Ματίας Λεσόρ (12π., 7 ριμπ., 19 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης).

Πρώτος σκόρερ των «πράσινων» ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους. Κομβική η παρουσία του Μάριους Γκριγκόνις στο 2ο δεκάλεπτο, με τον Λιθουανό να μετρά 7 πόντους, όσο βρέθηκε στο παρκέ. Καταλυτική η συμμετοχή του Σορτς με 12 πόντους, 2 ασίστ και ισάριθμα κλεψίματα σε 22 λεπτά.

