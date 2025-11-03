ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

bwin: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν με 0% Γκανιότα*! (04/11)

Στις 22:00 o Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

bwin: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν!

Κωδικός… νίκης!

Με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της πρώτης του νίκης στη League Phase του Champions League, o Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αϊντχόφεν απόψε στο Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» με μία ισοπαλία (Πάφος εντός) και δύο ήττες (Άρσεναλ & Μπαρτσελόνα εκτός) βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα και το «τρίποντο» απόψε είναι επιτακτική ανάγκη για να πλησιάσουν στις θέσεις των Play – offs. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Έσε, ο οποίος αποβλήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στους «μπλαουγκράνα». Αντίθετα, διαθέσιμος είναι και πάλι ο Ορτέγκα, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε, ωστόσο, παίζεται η συμμετοχή του στην αρχική ενδεκάδα. Στο 5.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της bwin να νικήσει ο Ολυμπιακός χωρίς να δεχθεί γκολ.

bwin: Βuild A Bet* στο Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν!

Έχει μομέντουμ

Να εκμεταλλευτεί την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται θέλει απόψε η Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι Ολλανδοί μετρούν πέντε συνεχόμενες νίκες, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, έχοντας σκοράρει 20 γκολ (!!) σε αυτές τις αναμετρήσεις. Μάλιστα, την προηγούμενη αγωνιστική της League Phase φιλοδώρισαν με έξι τέρματα την Νάπολι (6-2), ακολούθησε το «διπλό» (3-2) στην έδρα της Φέγενορντ και το 5-2 εντός έδρας κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ. Στ’ αγωνιστικά, παραμένουν εκτός οι Φαν Μπόμελ και Πλεά, βασικές μονάδες για τον Μποζ. Στο 3.90 η Ενισχυμένη Απόδοση της bwin να σημειώσει 2+ σουτ εντός εστίας ο Πέρισιτς.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα