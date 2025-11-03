bwin: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν με 0% Γκανιότα*! (04/11)

Στις 22:00 o Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

bwin: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν!

Κωδικός… νίκης!

Με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της πρώτης του νίκης στη League Phase του Champions League, o Ολυμπιακός φιλοξενεί την Αϊντχόφεν απόψε στο Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» με μία ισοπαλία (Πάφος εντός) και δύο ήττες (Άρσεναλ & Μπαρτσελόνα εκτός) βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα και το «τρίποντο» απόψε είναι επιτακτική ανάγκη για να πλησιάσουν στις θέσεις των Play – offs. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Έσε, ο οποίος αποβλήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στους «μπλαουγκράνα». Αντίθετα, διαθέσιμος είναι και πάλι ο Ορτέγκα, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε, ωστόσο, παίζεται η συμμετοχή του στην αρχική ενδεκάδα. Στο 5.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της bwin να νικήσει ο Ολυμπιακός χωρίς να δεχθεί γκολ.

bwin: Βuild A Bet* στο Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν!

Έχει μομέντουμ

Να εκμεταλλευτεί την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται θέλει απόψε η Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι Ολλανδοί μετρούν πέντε συνεχόμενες νίκες, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, έχοντας σκοράρει 20 γκολ (!!) σε αυτές τις αναμετρήσεις. Μάλιστα, την προηγούμενη αγωνιστική της League Phase φιλοδώρισαν με έξι τέρματα την Νάπολι (6-2), ακολούθησε το «διπλό» (3-2) στην έδρα της Φέγενορντ και το 5-2 εντός έδρας κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ. Στ’ αγωνιστικά, παραμένουν εκτός οι Φαν Μπόμελ και Πλεά, βασικές μονάδες για τον Μποζ. Στο 3.90 η Ενισχυμένη Απόδοση της bwin να σημειώσει 2+ σουτ εντός εστίας ο Πέρισιτς.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ