bwin: Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (14/11)

Ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει πίσω του το σοκ του τραυματισμού του Εβανς και να παραμείνει στο Μιλάνο στον δρόμο των επιτυχιών.

bwin: Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός με Priceboosts!

Να ξεπεράσει το σοκ

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλό μομέντουμ (7-3), αφού επικράτησε με το επιβλητικό 95-78 της Ζαλγκίρις. Η νίκη ωστόσο «σκιάστηκε» από τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός στην επιστροφή του στη EuroLeague μετά από 580 ημέρες υπέστη ρήξη αχίλλειου και θα χάσει όλη τη χρονιά.  Οι Πειραιώτες ξεπέρασαν το σοκ, παρουσιάστηκαν αποτελεσματικοί και με καλή άμυνα δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στους Λιθουανούς. Επειτα από τέσσερα σερί ματς, ταξιδεύουν στην Ιταλία για την αναμέτρηση με την Αρμάνι. Εκτός έδρας, οι Πειραιώτες έχουν απολογισμό 3-1, με μοναδική ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας ότι παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και μακριά από το γήπεδό τους. Ο Μιλουτίνοφ αποτελεί σταθερή δύναμη με 11,9 πόντους και 8,4 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόρσεϊ συνεχίζει σε υψηλό επιθετικό τέμπο (17,8 πόντοι, 37% τρίποντα). Άλλωστε, απέναντι στη Ζαλγκίρις έκανε ρεκόρ καριέρας με 30 πόντους. Γουόκαπ και Λι καλούνται να καλύψουν το επιθετικό κενό που αφήνει η απουσία Έβανς, μιας και εκτός πλάνων είναι και ο Νιλικίνα. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.70 να πετύχει 20 ή περισσότερους πόντους ο Βεζένκοφ.

bwin: Build A Bet* στο Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός!

Σούπερ άμυνα, αλλά και απουσίες

Η Μιλάνο έχει μπει σε ανοδική τροχιά στη EuroLeague, φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες και ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 5-5. Στην πρόσφατη επικράτηση με 80-72 επί της Βιλερμπάν, βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές απουσίες της τελευταίας στιγμής: Σιλντς και Γκούντουριτς τέθηκαν εκτός λίγο πριν το τζάμπολ, ενώ ο Μεσίνα απουσίασε λόγω ασθένειας. Με δεδομένες επίσης τις απουσίες των Μπράουν και ΛεΝτέι, o Μπρουκς (23π.) και o Μπολμάρο (15π.), τα πήγε περίφημα και η ομάδα χάρη στην εξαιρετική παρουσία στην άμυνα πήρε αυτό που ήθελε. Αμυντικά η Μιλάνο βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο, έχοντας την 4η καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση. Σημαντικές οι απουσίες, εκτός οι Μπράουν, Νίμπο και ΛεΝτέι, αμφίβολοι οι Σιλντς, Γκούντουριτς και Ντιόπ.

