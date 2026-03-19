bwin: Μπέτις – Παναθηναϊκός ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Τον πιο μεγάλο ευρωπαϊκό αγώνα των τελευταίων 16 ετών δίνει απόψε (22:00) ο Παναθηναϊκός, που αντιμετωπίζει στη Σεβίλλη την Μπέτις. Με το υπέρ του 1-0 ταξίδεψε στην Ισπανία το «τριφύλλι».

Ραντεβού με την… ιστορία
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της Μπέτις στο ΟΑΚΑ πριν μία εβδομάδα κι απόψε έχει ιστορική ευκαιρία για πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League. Οι «πράσινοι» θα πρέπει να παίξουν κόντρα και στην… παράδοση. Κι αυτό γιατί έχει μόλις πέντε νίκες σε 28 αγώνες απέναντι σε ισπανικές ομάδες (7 ισοπαλίες, 16 ήττες).

Στο καλύτερο μομέντουμ της σεζόν – αγωνιστικά – η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, που παραμένει αήττητη στα οκτώ τελευταία παιχνίδια στο Europa League (3 νίκες, 5 ισοπαλίες). Το καλύτερο σερί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πάντως αγνοεί τη νίκη στα τελευταία τέσσερα εκτός έδρας νοκ άουτ παιχνίδια (1 ισοπαλία, 3 ήττες). Εκτός ο τιμωρημένος Ζαρουρί. Διαθέσιμοι Τουμπά, Ερνάντεθ, Μπακασέτας, ενώ επανήλθε ο Κώτσιρας από τον τραυματισμό του. Σε απόδοση 6.75 βρίσκουμε στην bwin να λήξουν ισόπαλα ημίχρονο και τελικό.

Παραμένει το φαβορί
Σε κάθε περίπτωση ακόμα και μετά το σκορ του 1ου αγώνα, η Μπέτις παραμένει το φαβορί για την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Europa League. Μόλις δύο ήττες για τους “Heliopolitanos”, σε εννέα αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Αμφότερες από ελληνικές ομάδες, τον ΠΑΟΚ στη League Phase και τον Παναθηναϊκό στο 1ο μεταξύ τους ματς.

Επιθετικό «όπλο» για την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι αποτελεί ο Άντονι. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει συμμετοχή σε 20 γκολ (11 γκολ, 9 ασίστ) στις πρώτες 31 εμφανίσεις του φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Όμως στα τρία τελευταία δεν έχει συμβάλει, ώστε η Μπέτις να βρει γκολ. Από την ισπανική ομάδα δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Γιορέντε.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

