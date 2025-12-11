bwin: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (12/12)

Από την Βαρκελώνη και την έδρα της Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός επιστρέφει απόψε στην δράση της EuroLeague. O αγώνας είναι προγραμματισμένος στις 21:30.

Θέλει το «διπλό»

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο “Palau Blaugrana”, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» με ρεκόρ 8-5 έχουν πέσει στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ωστόσο, έχουν ένα ματς λιγότερο, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα η αναμέτρηση με την Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ αναβλήθηκε. Η ομάδα του Μπαρτζώκα ψάχνει να κάνει μία επανεκκίνηση στη διοργάνωση και να καλύψει το χαμένο έδαφος, αρχής γενομένης από την αποψινή αναμέτρηση κόντρα στους Καταλανούς. Τα προβλήματα πολλά για ακόμα μία φορά για τους Πειραιώτες, καθώς οι Γουόρντ, Φαλ, ΜακΚίσικ, Έβανς δεν υπολογίζονται, όπως ο Μόρις. Η «παράδοση» είναι με τον Ολυμπιακό, καθώς μετρά δύο συνεχόμενα «διπλά» στην Βαρκελώνη. Στον αντίποδα, η έλευση του Πασκουάλ έχει αλλάξει προς το καλύτερο την εικόνα της Μπαρτσελόνα, η οποία με ρεκόρ 9-5 ανέβηκε στην 5η θέση και με την ψυχολογία στα ύψη θα ψάξει την 10η νίκη της κόντρα στον Ολυμπιακό. Στο 2.70, η Ενισχυμένη Απόδοση της bwin να σημειώσει 3+ εύστοχα τρίποντα ο Ντόρσεϊ.

To υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 18:00 είναι προγραμματισμένο σήμερα το πρώτο τζάμπολ, με την Ντουμπάι να υποδέχεται την Μπάγερν στην “Coca Cola Arena”. Αμφότερες, διαγράφουν παρόμοια πορεία μέχρι στιγμής στη διοργάνωση και η αναμέτρηση τους αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες. Στις 20:30, ξεχωρίζει η σπουδαία κόντρα στο Πριγκιπάτο, όπου η Μονακό υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ. Οι Μονεγάσκοι λόγω έδρας είναι το φαβορί, ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως τα «καναρίνια» μετρούν πέντε σερί νίκες. Στις 21:30, η Μπολόνια φιλοξενεί την Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους Ισραηλινούς να έχουν ως στόχο το… χτίσιμο ενός νέου νικηφόρου σερί και στο Βελιγράδι είναι προγραμματισμένο το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα. Τα φαβορί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν, ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ένα μικρό προβάδισμα λόγω την αγωνιστικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται από την έναρξη της διοργάνωσης.

