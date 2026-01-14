bwin: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις! (15/01)

Στο Μόναχο και στην έδρα της Μπάγερν δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός, για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

bwin: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*!

Παίρνει δύναμη από την έδρα της

Η Μπάγερν Μονάχου «τρέχει» ρεκόρ» 7-14 στη φετινή EuroLeague και στον πιο πρόσφατο αγώνα που έδωσε ηττήθηκε με 95-80 από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ωστόσο η γερμανική ομάδα μετά την αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία (Πέσιτς αντί Χέρμπερτ) και την επιστροφή στο γήπεδό της, έπειτα από επτά αγώνες, επέστρεψε και στις νίκες. Στα τρία ματς που έδωσε στο Μόναχο, το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς, νίκησε στα δύο. Συγκεκριμένα γνώρισε την ήττα από την Χάποελ Τελ Αβίβ κι επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Μπασκόνια. Και στις δύο νίκες της σημείωσε περισσότερους από 90 πόντους έχοντας μέσο όρο 95,5 πόντους! Στην bwin να σημειωθούν over 164,5 πόντοι στον αγώνα, τιμάται στο 1.48.

bwin: Build A Bet* στο Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός!

Πλήγμα με Ναν

Ο Παναθηναϊκός στο Μόναχο θα ψάξει την 14η νίκη της σεζόν στη EuroLeague, για να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία, αλλά και για να προσπαθήσει να… ισοφαρίσει τις εντός έδρας ήττες από Ολυμπιακό και Μιλάνο. Οι «πράσινοι» στο τελευταίο τους ματς επικράτησαν στο Telekom Center Athens της Μπολόνια με 84-71, με τον Ρισόν Χολμς να είναι ο κορυφαίος με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ (4 επιθετικά). Ο Αμερικανός σέντερ του «τριφυλλιού» στα δύο τελευταία είχε 15,0 πόντους και 7,5 ριμπάουντ μέσο όρο! Μεγάλο πλήγμα η απουσία του κορυφαίου παίκτη του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός άσος υπέστη κάκωση αριστερής ποδοκνημικής και δεν ταξίδεψε στο Μόναχο. Στην bwin το να σημειώσει over 17,5 πόντους και ριμπάουντ ο Χολμς τιμάται σε απόδοση 1.85.

