bwin: Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης με 0% Γκανιότα*!

Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης διασταυρώνουν τα ξίφη τους, ώστε να κάνουν ακόμα ένα βήμα για τις θέσεις 5-8.

bwin: Build A Bet* στο Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης!

Σε καλή κατάσταση

Η Κηφισιά απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από τον Βόλο, κάνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την παραμονή της στα μεγάλα σαλόνια. Παρά το προβάδισμα που πήρε στο παιχνίδι, δεν κατάφερε να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα. Η ομάδα έκλεισε ιδανικά τον πρώτο γύρο και στοχεύει να συνεχίσει σε ανάλογο ρυθμό, ώστε να διατηρηθεί στα Play offs 5-8. Μάλιστα, έχει τους διπλάσιους βαθμούς στο τέλος του α’ γύρου σε σχέση με την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στη μεγάλη κατηγορία. Το βλέμμα στραμμένο στον Αστέρα Τρίπολης, με τον οποίο η παράδοση είναι ισορροπημένη, αφού οι δυο ομάδες έχουν από μια νίκη. Στο τελευταίο της εντός έδρας παιχνίδι η Κηφισιά επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού, ωστόσο δεν έχει ποτέ καταγράψει διαδοχικές νίκες στο γήπεδό της στη μεγάλη κατηγορία. Είναι η 4η καλύτερη επίθεση πάνω από ομάδες όπως οι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Άρης! Ετσι, αν δεν είχε δεχθεί και 22 γκολ θα κοιτούσε πιο ψηλά.

bwin: Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης με Build A Bet* στο Live!

Αντεπίθεση με… Μακέδα

Από την πλευρά του, ο Αστέρας Τρίπολης δείχνει βελτιωμένη εικόνα υπό τον Κόλμαν, αφήνοντας πίσω του τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας. Στο προηγούμενο παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Λεβαδειακό, παρά το προβάδισμα που είχε. Η ομάδα της Τρίπολης παραμένει αήττητη στα πέντε τελευταία παιχνίδια της (2 νίκες, 3 ισοπαλίες) και θέλει να ισοφαρίσει το μεγαλύτερο αήττητο σερί της για το 2025. Πάντως, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό ίδιο διάστημα μετρά δυο νίκες λιγότερες. Βασικός παίκτης στην αντεπίθεση του Αστέρα είναι ο Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος με 3 γκολ και 2 ασίστ συμμετέχει στα περισσότερα τέρματα της ομάδας φέτος, περιλαμβανομένου ενός γκολ απέναντι στην Κηφισιά στην προηγούμενη μεταξύ τους αναμέτρηση.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ