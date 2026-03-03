bwin: Γουλβς – Λίβερπουλ με 0% Γκανιότα*!

Μία ακόμη νίκη που θα την βοηθήσει να «σώσει» τη σεζόν ψάχνει απόψε (22:15) η Λίβερπουλ στην έδρα της Γουλβς.

Να προλάβει το… σεντόνι

Το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου έβγαλε τη Λίβερπουλ εκτός διεκδίκησης του τίτλου από πολύ νωρίς. Πλέον οι «κόκκινοι» κάνουν αγώνα… δρόμου, ώστε να προλάβουν μία θέση στην πρώτη τετράδα και την έξοδο στο Champions League της επόμενης σεζόν! «Σύμμαχος» η παράδοση για τη Λίβερπουλ, η οποία έχει επικρατήσει στο 83% των αγώνων της Premier League απέναντι στη Γουλβς.

Με 19 νίκες σε 23 ματς (δύο ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες), καταγράφει το καλύτερο ποσοστό νικών οποιασδήποτε ομάδας απέναντι σε άλλη με 20+ αναμετρήσεις στην ιστορία της διοργάνωσης! Εξαιρετικοί οι αριθμοί του Σαλάχ κόντρα στη Γουλβς με συμμετοχή σε 9 γκολ στα 10 τελευταία ματς πρωταθλήματος κόντρα στη Γουλβς (5 γκολ, 4 ασίστ), σκοράροντας στα δύο πιο πρόσφατα με τη Λίβερπουλ! Στο 2.85 η απόδοση στην bwin να σκοράρει απόψε ο Αιγύπτιος επιθετικός.

Κάνει «ζημιές»

Η Γουλβς είναι η ουραγός του βαθμολογικού πίνακα και φαίνεται να… ξύπνησε νωρίς στη σεζόν, όντας πολύ κακή στο πρώτο μισό της σεζόν. Εσχάτως εμφανίζεται ανεβασμένη, όμως πέρα από κάποιες… ζημιές (νίκη επί της Βίλα, ισοπαλία με Άρσεναλ) δεν δείχνει ικανή για κάτι καλύτερο. Οι «λύκοι» γνώρισαν την ήττα στα 17 από τα τελευταία 18 παιχνίδια της στην Premier League απέναντι στη Λίβερπουλ, κερδίζοντας το άλλο με 3-0 τον Φεβρουάριο του 2023 στο Μολινό υπό τον Ζουλιέν Λοπετέγι. Η Γουλβς δεν έχει σκοράρει στο 1ο ημίχρονο σε κανένα από τα τελευταία εννέα παιχνίδια Premier League. Μόνο μία φορά έχει φτάσει τα 10 συνεχόμενα χωρίς γκολ πρώτου ημιχρόνου, μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου 2018. Το under 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο για τη Γουλβς τιμάται σε απόδοση 2.65 στην bwin.

