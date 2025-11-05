ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
bwin: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Μάλμε – Παναθηναϊκός! (06/11)

Το «διπλό» στην έδρα της Μάλμε «κυνηγά» ο Παναθηναϊκός, για να συνεχίσει να έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. 

bwin: Μάλμε – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα!

Απάντηση στο… πισωγύρισμα

Ο Παναθηναϊκός θέλει το «διπλό» στο Μάλμε, στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του. Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα… πισωγύρισμα στον Βόλο (1-0), για το πρωτάθλημα κι έχουν μπροστά τους το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Δύο στη σειρά ήττες για το «τριφύλλι», στο Europa League. Ηττήθηκε με 3-1 από την Φέγενορντ στην Ολλανδία και 2-1 με ανατροπή από την Γκόου Αχέντ Ινγκλς στο ΟΑΚΑ! Χωρίς νίκη στη League Phase του Europa League συνεχίζει η Μάλμε (2 ήττες – 1 ισοπαλία). Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Ρενάτο Σάντσες, Καλάμπρια. Επιστρέφει ο Μπακασέτας. 

bwin: Μάλμε – Παναθηναϊκός με Build A Bet* στο Live!

Οι… Σουηδοί και ο Σφιντέρσκι

Πρώτη φορά θα τεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες, ωστόσο ο Παναθηναϊκός σε σύνολο επτά αναμετρήσεων κόντρα σε σουηδικές ομάδες ηττήθηκε μία φορά, νίκησε τέσσερις και ακόμα δύο ήρθε ισόπαλος. Σε «φόρμα» ο φορ της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ με τρία γκολ στο φετινό Europa League, όσα και ο Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ με τη Γιουνγκ Μπόις. Αμφότεροι στη λίστα των πρώτων σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός έχασε έξι από τα τελευταία επτά παιχνίδια του στο Europa League, δεχόμενος 15 γκολ σε αυτές τις ήττες! Στην bwin να σκοράρει πρώτος ο Κάρολ Σφιντέρσκι τιμάται σε απόδοση 6.25.

