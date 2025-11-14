bwin: Ελλάδα – Σκωτία με 0% Γκανιότα*! (15/11)

Προτελευταίος αγώνας για την Εθνική στην προκριματική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, με την «γαλανόλευκη» να παίζει εντός έδρας κόντρα στην Σκωτία.

Θετικό φινάλε

Η Εθνική υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απόψε (21:45) την Σκωτία στο προτελευταίο ματς για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Η «γαλανόλευκη» έμεινε εκτός της τελικής φάσης, καθώς δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική έναντι της αποψινής της αντιπάλου ή της Δανίας. Νέες κλήσεις για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο σέντερ φορ της Κηφισιάς Ανδρέας Τεττέη, ο επιθετικός της Μπράιτον, Μπάμπης Κωστούλας και ο χαφ της Μινεσότα, Νεκτάριος Τριάντης. «Είμαστε ομάδα με προοπτική, ταλέντο, είμαστε γκρουπ παικτών που ζουν για την Εθνική», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος σχολίασε πως ήταν δύσκολη η αποδοχή του αποκλεισμού.

Η πορεία της Εθνικής

Η Ελλάδα ξεκίνησε άκρως ελπιδοφόρα την προσπάθειά της για την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ, διαλύοντας με 5-1 την Λευκορωσία. Ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Τρεις σερί ήττες για τους διεθνείς, που δέχτηκαν από τρία γκολ σε κάθε αναμέτρηση! Η Δανία αρχικά πέρασε με 3-0 από το Φάληρο. Στη συνέχεια η Σκωτία και με ανατροπή επικράτησε με 3-1 στην Γλασκώβη ισοφαρίζοντας μόλις στα δύο λεπτά την «γαλανόλευκη», μετά το γκολ του Τσιμίκα! Τέλος ήττα που σήμανε το… τέλος στην οποιαδήποτε ελπίδα ήταν το 3-1 στην έδρα της Δανίας.

