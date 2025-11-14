ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

bwin: Ελλάδα – Σκωτία με 0% Γκανιότα*! (15/11)

Προτελευταίος αγώνας για την Εθνική στην προκριματική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, με την «γαλανόλευκη» να παίζει εντός έδρας κόντρα στην Σκωτία.

bwin: Build A Bet* στο Ελλάδα – Σκωτία!

Θετικό φινάλε

Η Εθνική υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απόψε (21:45) την Σκωτία στο προτελευταίο ματς για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Η «γαλανόλευκη» έμεινε εκτός της τελικής φάσης, καθώς δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική έναντι της αποψινής της αντιπάλου ή της Δανίας. Νέες κλήσεις για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο σέντερ φορ της Κηφισιάς Ανδρέας Τεττέη, ο επιθετικός της Μπράιτον, Μπάμπης Κωστούλας και ο χαφ της Μινεσότα, Νεκτάριος Τριάντης. «Είμαστε ομάδα με προοπτική, ταλέντο, είμαστε γκρουπ παικτών που ζουν για την Εθνική», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος σχολίασε πως ήταν δύσκολη η αποδοχή του αποκλεισμού.

bwin: Στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες από την Opta Stats

Η πορεία της Εθνικής

Η Ελλάδα ξεκίνησε άκρως ελπιδοφόρα την προσπάθειά της για την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ, διαλύοντας με 5-1 την Λευκορωσία. Ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Τρεις σερί ήττες για τους διεθνείς, που δέχτηκαν από τρία γκολ σε κάθε αναμέτρηση! Η Δανία αρχικά πέρασε με 3-0 από το Φάληρο. Στη συνέχεια η Σκωτία και με ανατροπή επικράτησε με 3-1 στην Γλασκώβη ισοφαρίζοντας μόλις στα δύο λεπτά την «γαλανόλευκη», μετά το γκολ του Τσιμίκα! Τέλος ήττα που σήμανε το… τέλος στην οποιαδήποτε ελπίδα ήταν το 3-1 στην έδρα της Δανίας.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΣΚΩΤΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα