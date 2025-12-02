bwin: Build A Bet*στο Παναθηναϊκός – Κηφισιά! (03/12)

Την Κηφισιά υποδέχεται στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός, για το Κύπελλο. Νίκη… ανάσα θέλει η Λίβερπουλ κόντρα στην πολύ επικίνδυνη Σάντερλαντ, σε αναμέτρηση της Premier League.

Αντίδραση, νίκη και rotation

Καλή εμφάνιση, συνδυαστικά με νίκη θα ψάξει το απόγευμα (19:30) ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο και κόντρα στην Κηφισιά. Οι «πράσινοι» προέρχονται από την εντός έδρας ήττα με την ΑΕΚ, προβληματίζοντας με τα τεράστια αμυντικά λάθη, που έκαναν οι στόπερ και ο τερματοφύλακας τους. Ο Ράφα Μπενίτεθ και με την ομάδα του να έχει συνεχόμενα παιχνίδια, θα προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation. Εκτός αποστολής έμειναν οι Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ – Μπράουν, για λόγους ξεκούρασης. Ο τιμωρημένος Τουμπά και οι τραυματίες Πελίστρι, Λαφόν, Ρενάτο και Κυριακόπουλος. Στην αποστολή οι Ταμπόρδα και Βιλένα. Χωρίς άγχος η εξαιρετική φέτος Κηφισιά για ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε άνετα 3-0 του Πανσερραϊκού, με τον αριστερό της μπακ, Λαρουσί να σκοράρει δύο φορές! Διαθέσιμοι εκ νέου οι Σόουζα και Τεττέη. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Ρουκουνάκης. Στην bwin το G/G στην αναμέτρηση τιμάται στο 2.20.

Νίκη και… βλέπει

Η Λίβερπουλ έπειτα από τρεις ήττες διαδοχικές ήττες επέστρεψε στις νίκες περνώντας από το Λονδίνο και την έδρα της Γουέστ Χαμ με 1-0, όμως θα χρειαστεί σερί, για να επιστρέψει η αισιοδοξία στο Anfield. Οι «κόκκινοι» βρίσκονται στην 8η θέση σε ισοβαθμία (21β.) με την Έβερτον (αγώνα παραπάνω) και θέλουν μόνο το «τρίποντο» απόψε (22:15) κόντρα στην εξαιρετική φέτος Σάντερλαντ. Οι «μαύρες γάτες» στην επιστροφή τους στην Premier League είναι αήττητες στο γήπεδο τους, ενώ έχουν ήδη ένα μεγάλο «διπλό» με 2-1 στην έδρα της Τσέλσι! Στο 5.50 βρίσκουμε το Ενισχυμένο Build A Bet* στην bwin, νίκη της Λίβερπουλ, over 1,5 γκολ και να σκοράρει ο Χάκπο.

