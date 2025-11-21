bwin: Build A Bet* στο Ολυμπιακός – Ατρόμητος! (22/11)

Τον Ατρόμητο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός. Επικίνδυνη έξοδος για τη Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Νιούκαστλ.

bwin: Στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες από την Opta Stats!

Νίκη και κορυφή

Ο πρωτοπόρος του Ελληνικού Πρωταθλήματος, Ολυμπιακός υποδέχεται στις 20:00 τον Ατρόμητο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», λίγες μέρες πριν τον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 1η θέση, στο +2 από τον ΠΑΟΚ και στο +3 από την ΑΕΚ. Έτσι θέλουν ακόμα ένα «τρίποντο», για να μην τους νοιάζει τι κάνουν οι αντίπαλοι τους. Αήττητοι στα 7 τελευταία εντός έδρας ματς πρωταθλήματος κόντρα στον Ατρόμητο, παραμένουν οι γηπεδούχοι με 6 νίκες και 1 ισοπαλία, ενώ παράλληλα διατήρησαν ανέπαφη την εστία τους σε 6 περιπτώσεις! Οι Περιστεριώτες που βρίσκονται στην 10η θέση πήρα δύο «διπλά» σε πέντε εκτός έδρας παιχνίδια φέτος.

bwin: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι!

Επικίνδυνη έξοδος

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο… κυνήγι της Άρσεναλ (στο -4 από την κορυφή) και ψάχνει το «διπλό» στην έδρα της επικίνδυνης Νιούκαστλ (14η, 12 βαθμοί). Οι «πολίτες» επικράτησαν σε 12 εκτός έδρας ματς κόντρα στις «καρακάξες», για την Premier League. Έτσι ισοφάρισαν το ρεκόρ που έχουν και στο γήπεδο της Έβερτον. Η Νιούκαστλ ηττήθηκε στα δύο πιο πρόσφατα ματς που έδωσε για την Premier League, την ώρα που τελευταία φορά είχε χάσει περισσότερα στη σειρά τον Ιανουάριο 2024, με 4 αγώνες. Σε τρομερή κατάσταση για τη Σίτι ο Έρλινγκ Χάαλαντ που έφτασε ήδη τα 19 γκολ σε όλες της διοργανώσεις με τους «μπλε» του Μάντσεστερ. Παράλληλα ο Νορβηγός «κυνηγά» 1 γκολ, για να φτάσει τα 100 στην Premier League!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ