bwin: Build A Bet* & Priceboosts στο Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός! (16/12)

Επιστροφή στις νίκες θα ψάξουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, στον πρώτο αγώνα της «διπλής» αγωνιστικής της EuroLeague. 

Διπλό… ανάσα

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο ήττες με Βαλένθια (εντός) και Μιλάνο (εκτός). Αποτέλεσματα που αποτέλεσαν «πισωγύρισμα», με τον Εργκίν Αταμάν να… σημαίνει συναγερμό. «Συνεχόμενες ήττες θα μπορούσαν να μας ρίξουν ξαφνικά προς τα κάτω. Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής του «τριφυλλιού». Στην μακροχρόνια πλέον απουσία του Χολμς, ήρθε να προστεθεί απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Ναν γύρισε τον αστράγαλο του και η παρουσία του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Σταθερά εκτός ο Λεσόρ, επέστρεψε ο Όσμαν. Μία νίκη και ήττα έχει ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν στην έδρα της Φενέρ, σε αναμετρήσεις για την κανονική περίοδο της EuroLeague. Σε τρομερή κατάσταση η ομάδα του Γιασικεβίτσιους μετρώντας 6×6 μετά τη συντριβή με 84-58 από την Ρεάλ στη Μαδρίτη! Στο 3.10 η Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin, να σημειωθούν over 89,5 πόντοι στο 1ο ημίχρονο.

Σπίτι για νίκη ηρεμίας

Ο Ολυμπιακός σε δύο εξορμήσεις γνώρισε ισάριθμες ήττες από Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα δεχόμενος από 91 και 98 αντίστοιχα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επέστρεψε στο ΣΕΦ για τον αποψινό (21:15) αγώνα με την Βαλένθια, ψάχνοντας νίκη για να ηρεμήσει και να επανέλθει στις επιτυχίες. Στους «ερυθρόλεκους» δεν υπολογίζουν στον νεοαποκτηθέντα Μόρις, αλλά και στους τραυματίες Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Έβανς και Φαλ. Ανεβασμένος ο Σάσα Βεζένκοφ στα τρία τελευταία σημειώνοντας 3,9 περισσότερους από τον συνολικό του μέσο όρο στη EuroLeague φέτος! Με ρεκόρ 10-5 η Βαλένθια βρίσκεται στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας ήδη περάσει νικηφόρα από την έδρα του Παναθηναϊκού φέτος! Ενισχυμένη Απόδοση Φουρνιέ 15 ή περισσότερους πόντους στο 3.50 τιμάται στην bwin. 

