bwin: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (25/01)

Επικίνδυνη έξοδος για τον Παναθηναϊκό στην έδρα του Ατρόμητου, με τους «πράσινους» να μην… βλέπουν άλλο αποτέλεσμα από το «διπλό»!

Έρχεται με… φόρα

Ο Ατρόμητος προέρχεται από ένα μεγάλο «διπλό» στην έδρα του Βόλου (0-3). Αποτέλεσμα που φέρνει του Περιστεριώτες, ακόμα πιο κοντά στην πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος, και στις θέσεις 5-8, ενόψει και της postseason. Οι γηπεδούχοι «γράφουν» μίνι αήττητο σερί στο Ελληνικό Πρωτάθλημα (ισοπαλία στη Τούμπα, πριν το «διπλό» στον Βόλο). Όμως δεν έχουν καταφέρει ποτέ να μείνουν αήττητοι σε τρία συνεχόμενα ματς σε αυτή τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μόλις μία νίκη στα 12 τελευταία εντός έδρας για τον Ατρόμητο (5 ισοπαλίες, 6 ήττες), μετά τη νίκη με 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ τον Δεκέμβριο!

Νίκη κι… εμφάνιση

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ιστορική συντριβή με 4-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η απόσταση από την 4η θέση και τα playoffs «άνοιξε» στο +9 από τον Λεβαδειακό κι έτσι το «διπλό» αποτελεί… μονόδρομο για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, ιδανικά συνδυαστικά με καλή εμφάνιση! Στα θετικά η καλή εμφάνιση της Πέμπτης και η ισοπαλία (1-1) στην έδρα της Φερεντσβάρος για το Europa League. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν μόλις μία φορά στα δέκα τελευταία ματς πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (7 νίκες, 2 ισοπαλίες). Αυτή ήταν στο Περιστέρι (3-2) τον Δεκέμβριο του 2024. Οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα στους δύο τελευταίους εκτός έδρας πρωταθλήματος. Όμως δεν έχουν «γράψει» τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες από τον Απρίλιο του 2015.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

