bwin: Ατρόμητος – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (10/01)

Επιστροφή στην δράση στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που «κυνηγούν» την ΑΕΚ, να δοκιμάζονται σε Περιστέρι και Αγρίνιο αντίστοιχα.

Με… οδηγό την παράδοση

Ο Ολυμπιακός στις 19:30 αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και θέλει μόνο τη νίκη, για να βάλει… πίεση στην πρωτοπόρο ΑΕΚ, που αύριο παίζει στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη. «Οδηγός» η παράδοση για τους Πειραιώτες, καθώς ο σημερινός τους αντίπαλος μετρά τις περισσότερες ήττες από οποιονδήποτε άλλο. Συγκεκριμένα ο Ατρόμητος έχει ηττηθεί 38 φορές από τον Ολυμπιακό. Παράλληλα δεν έχει καταφέρει να νικήσει στις τελευταίες 16 μεταξύ τους αναμετρήσεις από τη νίκη με 1-0 τον Οκτώβριο του 2017 (4 ισοπαλίες, 12 ήττες)! Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ προέρχεται από δύο στη σειρά ισοπαλίες, για το πρωτάθλημα. Όμως από τον Μάρτιο του 2005 οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν καταγράψει τρεις σερί ισοπαλίες σε επίπεδο Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Να βρει… μομέντουμ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο -2 από την 1η ΑΕΚ και θέλει ένα ακόμα «τρίποντο» στο πρωτάθλημα, προκειμένου να δημιουργήσει… μομέντουμ. Ο «δικέφαλος» ταξίδεψε στο Αγρίνιο, για το ματς με τον Παναιτωλικό, που θέλει νίκη, για να μπει στην πρώτη οκτάδα. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, έχει επικρατήσει μέχρι τώρα στα 11 από τα 15 παιχνίδια του Ελληνικού Πρωταθλήματος (2 ισοπαλίες, 2 ήττες). Έτσι κατέγραψε την καλύτερη συγκομιδή του σε αυτό το σημείο της σεζόν από το 2018-19, που είχε 14 νίκες. Πρωταγωνιστής στην στις αναμετρήσεις με τον Παναιτωλικό, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο διεθνής Σέρβος εξτρέμ στα εννέα τελευταία γκολ του ΠΑΟΚ, επί των «καναρινιών», είχε συμμετοχή στα έξι από αυτά (δύο γκολ, τέσσερις ασίστ).

