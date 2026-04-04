bwin: Ατλέτικο Μαδρ. – Μπαρτσελόνα ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης δοκιμάζεται η πρωτοπόρος της LaLiga Μπαρτσελόνα, ενώ οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν εκ νέου τη Μεγάλη Τετάρτη στη Βαρκελώνη για τα προημιτελικά του Champions League!

Μάχη… πρώτη

Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθούν τρεις φορές αυτό το δεκαήμερο. Αρχής γενομένης από απόψε (22:00). Στο Metropolitano η 4η του βαθμολογικού πίνακα της LaLiga, Ατλέτι (57β.), υποδέχεται την 1η Μπάρτσα (73β.), για την 30η αγωνιστική.

Οι «ροχιμπλάνκος» δε φαίνεται να κινδυνεύουν για μία θέση στην πρώτη τετράδα και το Champions League της επόμενης σεζόν. Δεδομένα λοιπόν θα ρίξουν το βάρος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά. Το πιο δύσκολο ματς μέχρι και το «clasico» της 10ης Μαΐου το αποψινό παιχνίδι για τους «μπλαουγκράνα» που θέλουν την back-to-back κατάκτηση της κούπας.

Οι αριθμοί του αγώνα

Τρεις νίκες στα επτά τελευταία εντός έδρας κόντρα στην Μπαρτσελόνα μετρά η Ατλέτικο Μαδρίτης, σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτό το σύνολο των αναμετρήσεων δεν υπάρχει ισοπαλία, με τους «μπλαουγκράνα» να έχουν τέσσερα «διπλά»! Με τρεις σερί νίκες στην έδρα των «ροχιμπλάνκος» οι Καταλανοί αποτελούν τη μοναδική φιλοξενούμενη ομάδα που έχει πετύχει τρεις συνεχόμενες στη LaLiga και στο Metropolitano.

Κακή «παράδοση» και για τον Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος καταγράφει ποσοστό νικών που φτάνει μόλις το 11% των 28 αγώνων που έχει αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στη LaLiga! Το χαμηλότερο ποσοστό νικών του απέναντι σε έναν αντίπαλο με τουλάχιστον δύο αναμετρήσεις στη διοργάνωση.

