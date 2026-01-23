ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
bwin: Αστέρας – ΑΕΚ με 0% Γκανιότα* & Build A Bet*! (24/01)

Η «ανεβασμένη» ΑΕΚ ταξίδεψε στην Τρίπολη για την αναμέτρηση με τον Αστέρα, που «καίγεται» για βαθμούς.

bwin: Αστέρας – ΑΕΚ με PriceBoost!

Με Ράσταβατς για νέα αρχή

Ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ και θέλει βαθμό ή βαθμούς, καθώς με 13 βρίσκεται στο στην 12η θέση και ισοβαθμεί με την προτελευταία ΑΕΛ. Τρίτη θητεία για τον Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο των Αρκάδων, καθώς ο Σέρβος προπονητής επέστρεψε επίσημα, μετά τη συντριβή με 4-0 από τον ΟΦΗ. Χωρίς νίκη πορεύονται οι γηπεδούχοι στα οκτώ τελευταία ματς πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ (3 ισοπαλίες, 5 ήττες). Μεγαλύτερο σερί αυτό με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (11 αγώνες). Οι Αρκάδες προέρχονται από δύο στη σειρά ματς που γνώρισαν την ήττα δίχως να σκοράρουν, όμως δεν έχουν γνωρίσει τρεις συνεχόμενες ήττες χωρίς γκολ από τον Ιανουάριο του 2019. Τότε έφτασαν τις τέσσερις σερί.

bwin Αστέρας – ΑΕΚ με Build A Bet* στο Live!

Με… φόρα από το ντέρμπι

Στην καλύτερη δυνατή ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η ΑΕΚ, καθώς έρχεται με… φόρα από την ευρεία νίκη με 4-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στα… πάνω του και ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος κόντρα στο «τριφύλλι» πέτυχε τέσσερα γκολ, φτάνοντας τα 11 στο Ελληνικό Πρωτάθλημα! Με την «παράδοση» υπέρ της η Ένωση, μιας και είναι αήττητη στα τελευταία 18 παιχνίδια της πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα (14 νίκες, 4 ισοπαλίες). Τελευταία ήττα αυτή στην Τρίπολη, τον Οκτώβριο του 2017 (2-0). Εννέα νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ συμπλήρωσε η ομάδα του Νίκολιτς. Καμία άλλη δεν έχει περισσότερες, καθώς Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν τον ίδιο αριθμό αγώνων.

