bwin: Άρης – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (14/12)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, με τις δυο ομάδες να αναζητούν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

bwin: Άρης – Ολυμπιακός με Build A Bet* στο Live!

Κουρασμένος, αλλά αήττητος εντός συνόρων

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεπεράσει και το κρύο, επικρατώντας 1-0 της Καϊράτ στο Καζακστάν, σημειώνοντας την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στο πρωτάθλημα, όπου η ομάδα του Πειραιά έχει δύσκολη αποστολή, καθώς φιλοξενείται από τον Άρη. Με επτά συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, ένα ακόμη τρίποντο θα δώσει στους Πειραιώτες το μεγαλύτερο σερί τους υπό τον Μεντιλίμπαρ. Σημειώνεται πως ο Ολυμπιακός έχει ηττηθεί μόλις έξι φορές στα τελευταία 48 παιχνίδια του απέναντι στον Άρη στη διοργάνωση (8 ισοπαλίες, 34 ήττες), όλες στη Θεσσαλονίκη. Κορυφαίος φέτος ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι, που μετά το ματς θα αναχωρήσει για το Copa Africa. Ο Μαροκινός επιθετικός μετρά 12 γκολ στο πρωτάθλημα, εκ των οποίων έξι από τα τελευταία εννέα της ομάδας του, ενώ έχει σκοράρει πέντε φορές κόντρα στον Άρη, περισσότερα μόνο από όσα απέναντι στην ΑΕΚ (6). Παράλληλα, οι «Ερυθρόλευκοι» παραμένουν η μοναδική αήττητη ομάδα στο πρωτάθλημα και η μόνη που δεν έχει δεχθεί γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

bwin: Build A Bet* στο Άρης – Ολυμπιακός!

Το βλέμμα στον Μορόν

Ο Άρης υπέστη ήττα 3-1 από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, χάνει έδαφος στη μάχη της τετράδας και καταγράφει τη χειρότερή του επίδοση σε αυτό το σημείο της σεζόν από το 2013. Μόλις μία νίκη στα πέντε τελευταία ματς, με την ομάδα του Χιμένεθ να διαθέτει την τρίτη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Σημαντικό εργαλείο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Λόρεν Μορόν, που έχει σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια κόντρα στους Πειραιώτες. Σημαντικές οι απουσίες για τον Άρη, με τον γκολκίπερ Διούδη εκτός πλάνων.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ