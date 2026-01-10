ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
bwin: Άρης – ΑΕΚ με 0% Γκανιότα*! (11/01)

«Διπλό» για να παραμείνει μόνη 1η στο Ελληνικό Πρωτάθλημα ψάχνει η ΑΕΚ στην έδρα του Άρη. Νέα αρχή θέλει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Να παραμείνει στην κορυφή

Για την ΑΕΚ όσο απλό είναι το σενάριο, άλλο τόσο δύσκολο φαντάζει. Με «διπλό» απόψε (19:30) επί του Άρη, η Ένωση συνεχίζει μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα. Μία έδρα που ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν πέρασαν. «Σύμμαχος» για την ομάδα του Νίκολιτς, η πρόσφατη παράδοση. Αήττητοι οι «κιτρινόμαυροι» στα πέντε τελευταία εκτός παιχνίδια με τον Άρη, σε επίπεδο πρωταθλήματος, με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες! Μεγαλύτερο σερί η περίοδος Μάρτιος 2000 – Οκτώβριος 2010 (11 αγώνες). Τρομερό μομέντουμ για την ΑΕΚ, έχοντας κερδίσει τα επτά τελευταία παιχνίδια της στο Ελληνικό Πρωταθλήματος. Μεγαλύτερο σερί αυτό του Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2006 με 8 νίκες.

Να «σπάσει» το αρνητικό ρεκόρ

Ο Άρης βρίσκεται στις ομάδες που «κυνηγούν» την 5η θέση. Όμως για να κάνει βήμα προς τα εκεί θα χρειαστεί να «σπάσει» το αρνητικό ρεκόρ κόντρα στην ΑΕΚ, που τον θέλει χωρίς νίκη στα 11 τελευταία, ενώ σε επτά από αυτά δεν βρήκε καν δίχτυα! Οι «κίτρινοι» έχουν αγωνιστεί συνολικά 855 λεπτά σε ισόπαλο σκορ στο φετινό πρωτάθλημα και μόνο η Κηφισιά μετρά περισσότερα (1.022’). Μόλις δύο νίκες στα 11 τελευταία για τους γηπεδούχους (πέντε ισοπαλίες, τέσσερις ήττες), ωστόσο μία από αυτές τις νίκες ήταν απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο πιο πρόσφατο ματς που έδωσαν. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πανηγύρισε τελευταία φορά διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα τον Σεπτέμβριο του 2025. 

