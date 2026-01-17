bwin: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (18/01)

Το αθηναϊκό ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ξεχωρίζει από το αποψινό πρόγραμμα του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Νίκη… επιστροφής

Η ΑΕΚ μετά το σερί νικών που «έτρεξε» στο πρωτάθλημα (7), ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, στην επανέναρξη της δράσης μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων, ενώ ακολούθησε ο εντός έδρας αποκλεισμός στα προημιτελικά του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ (0-1)! Η Ένωση πλέον θέλει ένα «μεγάλο» αποτέλεσμα, για να κάνει την δική της… επιστροφή στην κούρσα για την κατάκτηση του τίτλου. Οι «κιτρινόμαυροι» ηττήθηκαν μόλις μία φορά από τον Παναθηναϊκό στα εννέα τελευταία ( 4 νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες). Η ήττα όμως ήρθε στο πιο πρόσφατο ντέρμπι (Μάιος). Από το 1976 η ΑΕΚ δεν έχει υποστεί δύο συνεχόμενες ήττες από το «τριφύλλι» στο γήπεδο της. Η ομάδα του Νίκολιτς μετρά εννέα νίκες με διαφορά ενός γκολ φέτος (οι περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα). Τρεις από τις τέσσερις ήττες του Παναθηναϊκού φέτος έχουν έρθει με διαφορά ενός γκολ. Μέσα σε αυτές και η ήττα από την Ένωση για τον 1ο γύρο (2-3).

Με «οδηγό» τον Τζούρισιτς

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ακόμα την δεύτερη του νίκη σε ντέρμπι, μετά από αυτή κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (2-1). Απόψε οι «πράσινοι» στη Νέα Φιλαδέλφεια ψάχνουν το πρώτο τους εκτός έδρας «τρίποντο» σε… μεγάλο ματς! «Οδηγός» σε αυτή την προσπάθεια μπορεί ν’ αποτελέσει ο Φίλιπ Τζούρισιτς. Ο Σέρβος εξτρέμ έχει σκοράρει τρία γκολ σε πέντε ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Δηλαδή τα περισσότερα από όσα έχει πετύχει απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη διοργάνωση! Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού. Όμως δεν έχει πετύχει δύο νίκες στη σειρά από τον Δεκέμβριο του 2024 στο Ελληνικό Πρωτάθλημα! Στα θετικά η πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου (3-0 τον Άρη στο ΟΑΚΑ) και η ομαλή ενσωμάτωση των χειμερινών μεταγραφικών αποκτημάτων Τεττέη και Παντελίδη, στην ενδεκάδα.

