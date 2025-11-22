bwin: ΑΕΚ – Άρης με 0% Γκανιότα*! (23/11)

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια και το ντέρμπι Ίντερ – Μίλαν, ξεχωρίζουν από το αποψινό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

bwin: Build A Bet* στο ΑΕΚ – Άρης!

Συνέχεια στο σερί

Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Άρη, με την Ένωση να ξεκίνησε την αγωνιστική από το στο -3 από την κορυφή και να μην θέλει άλλες απώλειες. Ειδικά όταν πρόκειται για εντός έδρας αναμέτρηση. Οι γηπεδούχοι μετρούν πέντε στη σειρά νίκες στο γήπεδο τους επί των «κίτρινων», σημειώνοντας 13 γκολ και δεχόμενοι μόλις 1, σε επίπεδο πρωταθλήματος. Χωρίς νίκη απέναντι στην ΑΕΚ παραμένει ο Άρης στα 10 πιο πρόσφατα για το Ελληνικό Πρωτάθλημα, έχοντας 8 ήττες και 2 ισοπαλίες. Το μεγαλύτερο αρνητικό σερί της ομάδας από την Θεσσαλονίκη καταγράφηκε την περίοδο 1999-2008 με 17 αγώνες!

bwin: Ίντερ – Μίλαν με 0% Γκανιότα* & Priceboosts!

Derby della Madonnina

Ντέρμπι στο Μιλάνο, με την πρωτοπόρο Ίντερ (24β.) να υποδέχεται ως τυπικά γηπεδούχος την Μίλαν (22β.). Οι «ροσονέρι» πάντως έχουν μαζί τους την πρόσφατη «παράδοση», καθώς έμειναν αήττητοι στις πέντε περσινές τους «μάχες» κόντρα στους «νερατζούρι», για οποιαδήποτε διοργάνωση κι αν αγωνίστηκαν. Συγκεκριμένα νίκησαν σε τρεις περιπτώσεις, ενώ δύο ματς ολοκληρώθηκαν ισόπαλα. Πάντως σε τρομερή κατάσταση βρίσκεται η Ίντερ, που νίκησε στα 11 από τα 12 τελευταία ματς που έδωσαν σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 28 γκολ υπέρ (2,3 ανά παιχνίδι) και μόλις 7 παθητικό (0,6 μ.ο.). Μόνο από την Κρεμονέζε (23/08) ηττήθηκε φέτος η Μίλαν στη Serie A, έχοντας 6 νίκες και 4 ισοπαλίες!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΚ – ΑΡΗΣ & ΙΝΤΕΡ – ΜΙΛΑΝ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ