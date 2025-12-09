ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

bwin: 0% Γκανιότα* στο Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι! (10/12)

Κρίσιμο ματς για την παραμονή του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης δίνει ο Τσάμπι Αλόνσο, κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι του… δασκάλου του Πεπ Γκουαρδιόλα. 

bwin: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

«Τελικός» για Τσάμπι

Τα σενάρια αναφορικά με την παραμονή του Τσάμπι Αλόνσο στο πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν πληθύνει. Κάπως έτσι ο αποψινός (22:00) αγώνας με την Μάντσεστερ Σίτι, για το Champions League, έχει αναχθεί σε τελικό… παραμονής! Ο Βάσκος κόουτς βρίσκει απέναντι του τον «δάσκαλο» του Πεπ Γκουαρδιόλα, στο πρώτο τους προπονητικό ραντεβού. Οι Μαδριλένοι διανύουν το τρίτο μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος εντός έδρας στην ιστορία του Champions League (ή Κυπέλλου Πρωταθλητριών), «γράφοντας» 38 αναμετρήσεις. Πλέον «κυνηγούν» τον… εαυτό τους και την επίδοση 44 αγώνων (2011-2018) και τη Γιουβέντους που έφτασε στους 45 (1973-2000). «Καυτός» φέτος ο Κιλιάν Μπαπέ, που έχει σκοράρει εννέα γκολ σε πέντε παιχνίδια στο φετινό UEFA Champions League. Αντίστοιχη επίδοση είχε πετύχει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο (2013-14). Στο 4.33 η Ενισχυμένη Απόδοση της bwin να σκοράρει ο Μπέλινγκχαμ.

bwin: Build A Bet*στο Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι!

Θέλει νίκη… δήλωση

Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να προέρχεται από τρεις στη σειρά νίκες, όμως στο Champions League, ηττήθηκε από τη Λεβερκούζεν με 2-0. Ψάχνει έτσι μία «μεγάλη» νίκη και η… πληγωμένη Ρεάλ Μαδρίτης φαντάζει ως ο ιδανικός αντίπαλος. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σίγουρα γνωρίζει τον τρόπο, μιας και σε 27 συναντήσεις του με τους «μπλάνκος» κέρδισε το 48% εξ αυτών! Στα αρνητικά ότι δεν έχει νίκη στα τέσσερα τελευταία, με δύο ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες. Σε… δαιμονιώδη κατάσταση φέτος ο Έρλινγκ Χάαλαντ που έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ στο Champions League από κάθε άλλον παίκτη από την πρώτη του σεζόν (2019-20) μέχρι σήμερα (54)!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛAΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα