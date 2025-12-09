bwin: 0% Γκανιότα* στο Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι! (10/12)

Κρίσιμο ματς για την παραμονή του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης δίνει ο Τσάμπι Αλόνσο, κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι του… δασκάλου του Πεπ Γκουαρδιόλα.

«Τελικός» για Τσάμπι

Τα σενάρια αναφορικά με την παραμονή του Τσάμπι Αλόνσο στο πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν πληθύνει. Κάπως έτσι ο αποψινός (22:00) αγώνας με την Μάντσεστερ Σίτι, για το Champions League, έχει αναχθεί σε τελικό… παραμονής! Ο Βάσκος κόουτς βρίσκει απέναντι του τον «δάσκαλο» του Πεπ Γκουαρδιόλα, στο πρώτο τους προπονητικό ραντεβού. Οι Μαδριλένοι διανύουν το τρίτο μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος εντός έδρας στην ιστορία του Champions League (ή Κυπέλλου Πρωταθλητριών), «γράφοντας» 38 αναμετρήσεις. Πλέον «κυνηγούν» τον… εαυτό τους και την επίδοση 44 αγώνων (2011-2018) και τη Γιουβέντους που έφτασε στους 45 (1973-2000). «Καυτός» φέτος ο Κιλιάν Μπαπέ, που έχει σκοράρει εννέα γκολ σε πέντε παιχνίδια στο φετινό UEFA Champions League. Αντίστοιχη επίδοση είχε πετύχει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο (2013-14). Στο 4.33 η Ενισχυμένη Απόδοση της bwin να σκοράρει ο Μπέλινγκχαμ.

Θέλει νίκη… δήλωση

Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να προέρχεται από τρεις στη σειρά νίκες, όμως στο Champions League, ηττήθηκε από τη Λεβερκούζεν με 2-0. Ψάχνει έτσι μία «μεγάλη» νίκη και η… πληγωμένη Ρεάλ Μαδρίτης φαντάζει ως ο ιδανικός αντίπαλος. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σίγουρα γνωρίζει τον τρόπο, μιας και σε 27 συναντήσεις του με τους «μπλάνκος» κέρδισε το 48% εξ αυτών! Στα αρνητικά ότι δεν έχει νίκη στα τέσσερα τελευταία, με δύο ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες. Σε… δαιμονιώδη κατάσταση φέτος ο Έρλινγκ Χάαλαντ που έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ στο Champions League από κάθε άλλον παίκτη από την πρώτη του σεζόν (2019-20) μέχρι σήμερα (54)!

