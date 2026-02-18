bwin: 0% Γκανιότα* στο ΠΑΟΚ – Θέλτα!

Βήμα πρόκρισης από τα play-offs του Europa League θέλουν να κάνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στη Τούμπα με τη Θέλτα παίζει ο «δικέφαλος». Στο ΟΑΚΑ υποδέχεται την Βικτόρια Πλζεν το «τριφύλλι».

Για το προβάδισμα πρόκρισης

Δεύτερη φορά στην ιστορία τους θ’ αναμετρηθούν Θέλτα και ΠΑΟΚ. Η πρώτη ήταν στις 2 Οκτωβρίου, στο Βίγκο, με την ομάδα από τη Γαλικία να επικρατεί με 3-1. Χωρίς νίκη σε νοκ άουτ αγώνα του Europa League ή Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ σε 16 αναμετρήσεις παραμένει ο ΠΑΟΚ (7 ισοπαλίες, 9 ήττες). Τελευταία φορά που νίκησε ήταν τον Οκτώβριο του 2003 (3-0 εκτός έδρας τη Λιν). Στο 2ο ημίχρονο «χτυπάει» η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς με 11 γκολ έχει σημειώσει τα περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη στο φετινό Europa League μετά το 45ο λεπτό! Οκτώ γκολ από τα 11 φετινά έχει δεχθεί στο 2ο ημίχρονο η Θέλτα! Στην bwin το over 0,5 γκολ του ΠΑΟΚ στο 2ο ημίχρονο τιμάται σε απόδοση 1.72.

Να σώσει ότι… σώζεται

Σε μία σεζόν που αποδεικνύεται καταστροφική ο Παναθηναϊκός θέλει σκορ, που θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και πάλι στο ΟΑΚΑ, για τη League Phase, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ. Αυτό αποτελεί τον μοναδικό αγώνα του «τριφυλλιού», που δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα! Μία μόλις ήττα για τον προπονητή των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ, αυτή το 2015 από την Ντνίπρο με 1-0 το 2015 (8 νίκες & 7 ισοπαλίες. Αήττητος παραμένει ο Παναθηναϊκός παραμένει αήττητος στα τελευταία πέντε παιχνίδια του στο Europa League, το μεγαλύτερο σερί του στη διοργάνωση! Ενισχυμένη Απόδοση στο 4.60 βρίσκουμε στην bwin, για τη νίκη του Παναθηναϊκού και το over 2,5 γκολ στον αγώνα.

