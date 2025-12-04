bwin: 0% Γκανιότα στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια! (05/12)

Συνέχεια στο σερί νικών θέλει να δώσει απόψε (21:15) ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens, για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Για το 5×5

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τέσσερις σερί νίκες στη EuroLeague, που ήρθαν ως… απάντηση στις «βαριές» ήττες από τον Ερυθρό Αστέρα και την Μονακό. Οι «πράσινοι» επικράτησαν εκτός της Παρί και της Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον θέλουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το πρόγραμμα της EuroLeague κάνοντας το 3×3 στο σπίτι τους, μιας κι έχουν ήδη νικήσει την Ντουμπάι (103-82) και την Παρτιζάν (91-69). Πρωταγωνιστής στα δύο αυτά ματς ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ του «τριφυλλιού» σκόραρε 22 και 26 πόντους αντίστοιχα κι αποτέλεσε τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας του. Διαθέσιμοι εκ νέου στον Παναθηναϊκό οι Τολιόπουλος και Γιούρτσεβεν. Δεν υπολογίζονται οι Όσμαν, Σαμοντούροφ και οι μακροχρόνια τραυματίες Χολμς και Λεσόρ. Έτοιμος και ο Γκραντ, που ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα.

Επικίνδυνες οι «νυχτερίδες»

Η Βαλένθια με ρεκόρ 8-5 βρίσκεται κοντά στις πρώτες θέσεις, έχει πανηγυρίσει ήδη δύο φορές εκτός έδρας (Βιλερμπάν και Μιλάνο) και ψάχνει ένα μεγάλο «διπλό». Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ παίζει στην γνωστή… ισπανική ταχύτητα έχοντας μπροστάρηδες τους Μπάντιο Μπράνκου, Ομάρι Μουρ και Ντάριους Τόμπσον. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ της ισπανικής ομάδας είναι και ο πρώτος της σκόρερ με 12,5 πόντους (37,5% τρίποντο). Ο Μουρ ακολουθεί με 12,2 πόντους (39,5% τρίποντο), με τον Τόμπσον να είναι στους 11,8 πόντους με 42,1% έξω από τα 6.75μ.!

