ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

bwin: 0% Γκανιότα στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια! (05/12)

Συνέχεια στο σερί νικών θέλει να δώσει απόψε (21:15) ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens, για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

bwin: Παναθηναϊκός – Βαλένθια με Build A Bet*!

Για το 5×5 

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τέσσερις σερί νίκες στη EuroLeague, που ήρθαν ως… απάντηση στις «βαριές» ήττες από τον Ερυθρό Αστέρα και την Μονακό. Οι «πράσινοι» επικράτησαν εκτός της Παρί και της Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον θέλουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το πρόγραμμα της EuroLeague κάνοντας το 3×3 στο σπίτι τους, μιας κι έχουν ήδη νικήσει την Ντουμπάι (103-82) και την Παρτιζάν (91-69). Πρωταγωνιστής στα δύο αυτά ματς ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ του «τριφυλλιού» σκόραρε 22 και 26 πόντους αντίστοιχα κι αποτέλεσε τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας του. Διαθέσιμοι εκ νέου στον Παναθηναϊκό οι Τολιόπουλος και Γιούρτσεβεν. Δεν υπολογίζονται οι Όσμαν, Σαμοντούροφ και οι μακροχρόνια τραυματίες Χολμς και Λεσόρ. Έτοιμος και ο Γκραντ, που ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα. Στην bwin το over 21,5 πόντοι Ναν τιμάται σε απόδοση 1.85.

bwin: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια!

Επικίνδυνες οι «νυχτερίδες»

Η Βαλένθια με ρεκόρ 8-5 βρίσκεται κοντά στις πρώτες θέσεις, έχει πανηγυρίσει ήδη δύο φορές εκτός έδρας (Βιλερμπάν και Μιλάνο) και ψάχνει ένα μεγάλο «διπλό». Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ παίζει στην γνωστή… ισπανική ταχύτητα έχοντας μπροστάρηδες τους Μπάντιο Μπράνκου, Ομάρι Μουρ και Ντάριους Τόμπσον. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ της ισπανικής ομάδας είναι και ο πρώτος της σκόρερ με 12,5 πόντους (37,5% τρίποντο). Ο Μουρ ακολουθεί με 12,2 πόντους (39,5% τρίποντο), με τον Τόμπσον να είναι στους 11,8 πόντους με 42,1% έξω από τα 6.75μ.! Στην bwin βρίσκουμε στο 3.60 το over 50,5 πόντοι στην 1η περίοδο.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα