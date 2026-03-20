bwin: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας!

Μία ακόμα «μάχη» για να μπει στα playoffs της EuroLeague δίνει απόψε ο Παναθηναϊκός στο κατάμεστο Telekom Center Athens, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός «τρέχει» ρεκόρ 17-14 και μπήκε στην τελική ευθεία της σεζόν στη EuroLeague, έχοντας απέναντι ομάδες που βρίσκονται μόνο από πάνω του στη βαθμολογία! Μία από αυτές και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος με ρεκόρ 18-13 μπορεί να διεκδικήσει υπό συνθήκες ακόμα και την τετράδα του πλεονεκτήματος έδρας!

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη νίκη με 92-88 επί της Ζαλγκίρις Κάουνας στην έδρα τους και θέλουν να «χτίσουν» το δικό τους σερί, ώστε να μην… μπλέξουν. Μία από τις «βαριές» ήττες της σεζόν γνώρισε η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στον αγώνα του 1ου γύρου (86-68) από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο στόχος φέτος για τον Ερυθρό Αστέρα είναι ξεκάθαρος. Η συμμετοχή στα playoffs. Η σέρβικη ομάδα επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και τις νίκες επί της Φενερμπαχτσέ την περασμένη εβδομάδα. Συγκεκριμένα επικράτησε με 79-73 της πρωταθλήτριας Ευρώπης, μετά την ήττα – σοκ με 80-85 από την Μπάγερν Μονάχου στο Βελιγράδι. Παίκτες… κλειδιά για το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς οι ΜακΙντάιρ (12,3 π.,7,1 ασ.), Μπάτλερ (13,4 π., 3,9 ασ.), Νουόρα (17,4 π., 4,4 ριμπ.) και Μονέκε (14,1 π., 6,8 ριμπ.).

