bwin: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης! (26/11)

Τον σπουδαιότερο εντός έδρας αγώνα του στο Champions League δίνει απόψε (22:00) ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Ρεάλ Μαδρίτης!

bwin: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης με Ενισχυμένες Αποδόσεις & Build A Bet*!

Για την υπέρβαση

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, την Ρεάλ Μαδρίτης στο σπίτι του και ψάχνει την απόλυτη υπέρβαση. Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στο γκρουπ των ομάδων που δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκες με δύο ήττες, ισάριθμες ισοπαλίες και συντελεστή τερμάτων 2-9. Ωστόσο κόντρα στη «βασίλισσα» της Ευρώπης, η ομάδα του Πειραιά έχει την παράδοση υπέρ της, σε εντός έδρας αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός σε τέσσερα ματς παραμένει αήττητος με απολογισμό μία νίκη και τρεις ισοπαλίες, με τα τέρματα να είναι 5-4 υπέρ του! Η νίκη ήρθε πριν 20 χρόνια και συγκεκριμένα στις 5 Δεκεμβρίου 2005 (2-1). Στην bwin νίκη Ολυμπιακού ή ισοπαλία τιμάται σε απόδοση 2.60.

bwin: Build A Bet* στο Live στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης!

Ρεάλ σε… κρίση και Αλόνσο υπό κρίση

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία ο αγώνας αυτός θα μπορούσε να είναι ένας τελικός… παραμονής για τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Η «βασίλισσα» προέρχεται από δύο στη σειρά ισοπαλίες στο πρωτάθλημα και την ήττα από την Λίβερπουλ στο Champions League. Η τελευταία νίκη ήρθε την 1η Νοεμβρίου και πλέον αναζητείται… restart. Σε τρομερή κατάσταση στη σεζόν ο Κιλιάν Μπαπέ με πέντε γκολ σε τέσσερις αγώνες του Champions League. Άλλωστε αυτή είναι και η «αγαπημένη» διοργάνωση του Γάλλου επιθετικού της Ρεάλ, καθώς έχει συμμετοχή σε 43 γκολ σε 43 εκτός έδρας παιχνίδια στην καριέρα του (32 γκολ, 11 ασίστ)! Δεν υπολογίζονται γι’ απόψε οι ανέτοιμοι Μασταντουόνο και Ρούντιγκερ. Εκτός με γαστρεντερίτιδα ο Κουρτουά, οι τραυματίες στόπερ Χάουσεν και Μιλιτάο. Εδώ και καιρό στα «πιτ» οι Αλάμπα και Καρβαχάλ.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ