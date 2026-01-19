bwin: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν!

Νίκη για να μπει δυνατά στην υπόθεση πρόκρισής του στα playoffs του Champions League, ψάχνει απόψε (22:00) ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Με νίκη… φουλάρει

Ο Ολυμπιακός με 5 βαθμούς βρίσκεται εκτός των θέσεων που «οδηγούν» στα playoffs του Champions League κι απόψε θέλει τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, για να μπει δυνατά στο κόλπο της πρόκρισης! «Σύμμαχος» του η «παράδοση», καθώς κόντρα στη γερμανική ομάδα κατέγραψε την πιο ευρεία του νίκη στη διοργάνωση. Το 2003 οι Πειραιώτες συνέτριψαν με 6-2 τις «ασπιρίνες» στη Ριζούπολη. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχεται στις από τη νίκη στη διοργάνωση στην έδρα της Καϊράτ (0-1). Αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στους 10 αγώνες χωρίς «τρίποντο» στο Champions League. Την τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός κατάφερε κάτι αντίστοιχο (13 αγώνες μεταξύ Νοεμβρίου και Νοεμβρίου 2019), πέτυχε δύο συνεχόμενες νίκες, απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Μαρσέιγ με 1-0. Στην bwin η νίκη του Ολυμπιακού και να μην σκοράρει η Λεβερκούζεν τιμάται σε απόδοση 4.40.

Την… πληγώνει η Ελλάδα

Χωρίς νίκη παραμένει η Λεβερκούζεν στα τρία τελευταία ματς που έδωσε επί ελληνικού εδάφους. Συγκεκριμένα η γερμανική ομάδα μετά το «διπλό» επί του Παναθηναϊκού το 1993 (1-4), έφεραν μία ισοπαλία, ενώ ηττήθηκαν ακόμα δύο φορές. Δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες (στις δύο προηγήθηκε στο σκορ) και μία ήττα (το «βαρύ» 2-7 από την Παρί), ο απολογισμός των «ασπιρινών» στο φετινό Champions League. Μακριά από το γήπεδο της κατάφερε να πανηγυρίσει τις νίκες της η Λεβερκούζεν και μάλιστα back-to-back. Η ομάδα από την Βεστφαλία πέρασε με 1-0 από το γήπεδο της Μπενφίκα, ενώ πήρε «διπλό» και στο Μάντσεστερ επικρατώντας 2-0 της Σίτι! Σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 3.30 το G/G και over 3,5 γκολ στον αγώνα στην bwin.

