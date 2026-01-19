ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

bwin: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν!

Νίκη για να μπει δυνατά στην υπόθεση πρόκρισής του στα playoffs του Champions League, ψάχνει απόψε (22:00) ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

bwin: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με Build A Bet* στο Live!

Με νίκη… φουλάρει

Ο Ολυμπιακός με 5 βαθμούς βρίσκεται εκτός των θέσεων που «οδηγούν» στα playoffs του Champions League κι απόψε θέλει τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, για να μπει δυνατά στο κόλπο της πρόκρισης! «Σύμμαχος» του η «παράδοση», καθώς κόντρα στη γερμανική ομάδα κατέγραψε την πιο ευρεία του νίκη στη διοργάνωση. Το 2003 οι Πειραιώτες συνέτριψαν με 6-2 τις «ασπιρίνες» στη Ριζούπολη. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προέρχεται στις από τη νίκη στη διοργάνωση στην έδρα της Καϊράτ (0-1). Αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στους 10 αγώνες χωρίς «τρίποντο» στο Champions League. Την τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός κατάφερε κάτι αντίστοιχο (13 αγώνες μεταξύ Νοεμβρίου και Νοεμβρίου 2019), πέτυχε δύο συνεχόμενες νίκες, απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Μαρσέιγ με 1-0. Στην bwin η νίκη του Ολυμπιακού και να μην σκοράρει η Λεβερκούζεν τιμάται σε απόδοση 4.40.

bwin: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Την… πληγώνει η Ελλάδα

Χωρίς νίκη παραμένει η Λεβερκούζεν στα τρία τελευταία ματς που έδωσε επί ελληνικού εδάφους. Συγκεκριμένα η γερμανική ομάδα μετά το «διπλό» επί του Παναθηναϊκού το 1993 (1-4), έφεραν μία ισοπαλία, ενώ ηττήθηκαν ακόμα δύο φορές. Δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες (στις δύο προηγήθηκε στο σκορ) και μία ήττα (το «βαρύ» 2-7 από την Παρί), ο απολογισμός των «ασπιρινών» στο φετινό Champions League. Μακριά από το γήπεδο της κατάφερε να πανηγυρίσει τις νίκες της η Λεβερκούζεν και μάλιστα back-to-back. Η ομάδα από την Βεστφαλία πέρασε με 1-0 από το γήπεδο της Μπενφίκα, ενώ πήρε «διπλό» και στο Μάντσεστερ επικρατώντας 2-0 της Σίτι! Σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 3.30 το G/G και over 3,5 γκολ στον αγώνα στην bwin.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα