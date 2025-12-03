bwin: 0% Γκανιότα στο Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ! (04/12)

Επιστροφή στις νίκες ψάχνει απόψε (21:15) ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενερμπαχτσέ, σε ματς για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Restart στο σπίτι του

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα στον Ερυθρό Αστέρα (91-80), αποτέλεσμα που έριξε το ρεκόρ του στο 8-5 και πλέον αναζητά νίκη… απάντηση στο ΣΕΦ. Όπως δήλωσε χθες ο προπονητής των Πειραιωτών Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Εβάν Φουρνιέ είναι εξαιρετικά αμφίβολος, λόγω ίωσης, ενώ δεν υπολογίζεται ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Στα θετικά η επιστροφή του Φρανκ Νιλικινά. Επιθετικό «όπλο» αναμένεται ν’ αποτελέσει κι απόψε ο εκπληκτικός φέτος Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ κινείται στα… όρια του double-double με 10,9 πόντους και 8,0 ριμπάουντ μέσο όρο! Εξαιρετικός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ με 17,8 πόντους αποτελεί τον πρώτο σκόρερ των «ερυθρόλευκων», την ώρα που σουτάρει με 38% έξω από την γραμμή του τρίποντου! Στην bwin η Ενισχυμένη Απόδοση να σημειώσει ο Ντόρσεϊ 4 ή περισσότερα τρίποντα τιμάται στο 4.75.

Ανεβασμένη η Φενέρ

Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης ξεκίνησε τη σεζόν κάπως… μουδιασμένα, όμως δείχνει να το βρίσκει. Η Φενερμπαχτσέ «τρέχει» το ίδιο ρεκόρ με τον Ολυμπιακό (8-5), έχοντας εκμεταλλευτεί στο έπακρο το πρόγραμμά της. Τα «καναρίνια» σημείωσαν πέντε σερί νίκες, εκ των οποίων οι τέσσερις στο γήπεδο της! Στην γραμμή των γκαρντ του στηρίζεται ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με τους Μπάλντγουϊν (14,3 πόντοι μ.ο.), Χόρντον-Τάκερ (11,6π.), Χολ (10,6π.), να ηγούνται των προσπαθειών της τουρκικής ομάδας. Σημαντική η απουσία του τραυματία Γουίλμπεκιν. Εκτός και οι Μπάνγκο, Μπιτίμ.

