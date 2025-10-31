bwin: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Άρης! (01/11)

Να συνεχίσει το αήττητο σερί του κόντρα στον Άρη θέλει απόψε ο Ολυμπιακός. Την τρίτη στη σειρά νίκη με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του ψάχνει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός.

Συνέχεια στο σερί

Στο -1 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ (παίζει αύριο στην έδρα του Πανσερραϊκού) βρίσκεται ο Ολυμπιακός και θέλει μία ακόμα νίκη επί του Άρη. Για να συνεχίσει το εκπληκτικό του σερί (επί των «κίτρινων»), αλλά και ν’ αυξήσει την πίεση στην ομάδα του Λουτσέσκου. Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν σε μόλις ένα από τα 37 τελευταία εντός έδρας ματς με τον Άρη για το πρωτάθλημα (32 νίκες – 4 ισοπαλίες). Αήττητος από τον Ιανουάριο του 2002 (0-1) μετρώντας 20 νίκες και 3 ισοπαλίες, σε επίπεδο πρωταθλήματος. Σε… άγρια κατάσταση και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί κόντρα στους «κίτρινους». Συγκεκριμένα ο φορ του Ολυμπιακού έχει σκοράρει 5 γκολ επί του Άρη. Μόνο απέναντι στην ΑΕΚ έχει περισσότερα γκολ στο Ελληνικό Πρωτάθλημα (6). Οι φιλοξενούμενοι ηττήθηκαν σε μόλις ένα από τα οκτώ πιο πρόσφατα παιχνίδια πρωταθλήματος για το πρωτάθλημα, μακριά από το «Κλεάνθης Βικελίδης» (3 νίκες, 4 ισοπαλίες).

Για το σερί με Ράφα

Την τρίτη διαδοχική του νίκη με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του ψάχνει ο Παναθηναϊκός στον Βόλο (18:00). Οι «πράσινοι» με τον Ισπανό επικράτησαν του Αστέρα (2-0 στη Λεωφόρο) για το πρωτάθλημα και πήραν «διπλό» στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου (1-2) για το Κύπελλο. Το «τριφύλλι» κέρδισε τα πέντε τελευταία του παιχνίδια πρωταθλήματος απέναντι τον Βόλο. Στόχος να γίνει η τρίτη ομάδα μετά τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ που μετρούν 6+ νίκες κόντρα στον σύλλογο της Μαγνησίας. Οι Βολιώτες ξεκίνησαν ιδανικά το πρωτάθλημα, καθώς με 12 βαθμούς σε 8 αγωνιστικές βρίσκονται στο -4 από την 3η ΑΕΚ και ισοβαθμούν με Άρη, Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό!

