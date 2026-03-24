bwin: 0% Γκανιότα* στο Nτουμπάι – Παναθηναϊκός!

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται απόψε στη «μάχη» της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague. Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τη Ντουμπάι στο Σαράγεβο και οι Πειραιώτες την Βαλένθια στην Ισπανία.

Σύνθημα… τελικού!

Να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί στη EuroLeague και να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά στην εξάδα θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από τη Ντουμπάι στην Zetra Arena του Σαράγεβο, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και ο στόχος είναι το 3Χ3 και η 19η νίκη στη regular season. Η ομάδα του Αταμάν έχει χαρακτηρίσει τις εναπομείναντες αγωνιστικές ως τελικούς και με αυτήν την ψυχολογία θα τις αντιμετωπίσει για να αποφύγει τα play-in και γιατί όχι να εξασφαλίσει και το πλεονέκτημα έδρας.

Στ' αγωνιστικά, Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος και Χολμς έμειναν στην Αθηνά για το «τριφύλλι». Στον αντίποδα, μόνο αδιάφορο δεν είναι το ματς απόψε και για τη Ντουμπάι. Με νίκη η ομάδα του Γκόλεματς… χτυπά την πόρτα της 10άδας και με κύριους εκφραστές τους Μπέικον, Μούσα και Καμπενγκέλε θα προσπαθήσει να κάνει τη ζημιά.

Θέλει το πλεονέκτημα

Με το «διπλό» από την έδρα της Βαλένθια έχει σκοπό να φύγει απόψε ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της EuroLeague. Βασικός στόχος των Πειραιωτών είναι η νίκη και το βήμα πιο κοντά στον στόχο της εξασφάλισης πλεονεκτήματος ενόψει των playoffs της διοργάνωσης. Η ομάδα του Μπαρτζώκα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί κόντρα σε μία αρκετά επικίνδυνη ομάδα. Μόνο τυχαία δεν είναι η παρουσία της Βαλένθια τη φετινή σεζόν, η οποία έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο. Με ρεκόρ 20-12 οι «νυχτερίδες» βρίσκονται στην 5η θέση και όπως όλα δείχνουν θα τα δώσουν όλα για το πλεονέκτημα έδρα και την παρουσία τους στο Final4.

