bwin: 0% Γκανιότα* στο Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης!

Απόψε ξεκινά η νοκ άουτ φάση των play-offs του Champions League. Στις 22:00 ξεχωρίζει το Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης.

bwin: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Με… οδηγό την «παράδοση»

Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης θ’ αναμετρηθούν εκ νέου μετά τον αγώνα της 28ης Ιανουαρίου για τη League Phase του Champions League. Τότε οι «αετοί» της Λισαβόνας επικράτησαν με 4-2, με τον τερματοφύλακα τους, Τρουμπίν, να σημειώνει ένα ιστορικό γκολ στο 90’+8’. Έτσι εξασφάλισε για την ομάδα του και την κατάλληλη διαφορά τερμάτων, ώστε να έρθει η πολυπόθητη πρόκριση! Η Μπενφίκα με αυτή τη νίκη έφτασε τις τρεις κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης σε αναμέτρηση για το Champions League ή Κύπελλο Πρωταθλητριών. Μία ήττα για τους Πορτογάλους. Μία ακόμη ονειρεμένη σεζόν για τον Βαγγέλη Παυλίδη (40 συμμ./ 28γκολ). Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ο Έλληνας διεθνής φορ απέχει μόλις ένα γκολ (βρίσκεται στα 9), από το ν’ αποτελέσει μόλις τον δεύτερο παίκτη της Μπενφίκα που φτάνει τα 10+ γκολ στο Champions League! Στην bwin να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης, τιμάται σε απόδοση 2.35. 

bwin: Build A Bet* στο Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Μπαπέ δείχνει τον δρόμο

Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής φέτος για την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος διεθνής φορ με 23 γκολ μετρά 15 περισσότερα από τον δεύτερο στη σχετική λίστα της «βασίλισσας» (Βινίσιους 8). Ο Μπαπέ έχει σημειώσει 13 γκολ σε επτά συμμετοχές με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League φέτος. Μεταξύ των παικτών με 5+ αγώνες, αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό γκολ ανά παιχνίδι (1,86) σε μία μόνο σεζόν σε οποιοδήποτε format της διοργάνωσης. Άκρως παραγωγική στο Champions League η Ρεάλ, κόντρα σε πορτογαλικές ομάδες, έχοντας επικρατήσει στα οκτώ από τα δέκα πιο πρόσφατα ματς στο Champions League (από μία ήττα και ισοπαλία), πετυχαίνοντας κατά μέσο όρο 2,2 γκολ ανά αγώνα σε αυτό το διάστημα. Να σημειώσει 3+ σουτ εντός εστίας το βρίσκουμε σε απόδοση 2.10 στην bwin. 

