bwin: 0% Γκανιότα* στο Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης!

Το προβάδισμα πρόκρισης που πήραν την περασμένη εβδομάδα καλούνται να υπερασπιστούν Μπάγερν και Άρσεναλ κόντρα σε Ρεάλ και Σπόρτινγκ αντίστοιχα.

Έσπασε την «κατάρα»

Το «διπλό» (1-2) της Μπάγερν στη Μαδρίτης κόντρα στη Ρεάλ, έβαλε τέλος σε ένα σερί εννέα αγώνων χωρίς νίκη απέναντι στους «μπλάνκος» για του Champions League (δύο ισοπαλίες, επτά ήττες). Μάλιστα, μόνο μία φορά στο παρελθόν οι Βαυαροί επικράτησαν και στα δύο νοκ άουτ παιχνίδια κόντρα στους Μαδριλένους είτε μιλάμε για το Κύπελλο Πρωταθλητριών, είτε για το Champions League. Αυτό έγινε στους ημιτελικούς του 2000-01 (1-0 εκτός έδρας, 2-1 εντός). Δίχτυα στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του στη διοργάνωση βρήκε ο φορ της Μπάγερν, Χάρι Κέιν (6 γκολ).

Απόψε έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει το μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος Άγγλου παίκτη στη διοργάνωση (5 αγώνες, Στίβεν Τζέραρντ το 2007-08). Πιο… άνετα φαίνεται να νιώθει ο Κιλιάν Μπαπέ μακριά από το Σαντιάγκο Μπερναμπέου στο Champions League. Κι αυτό, γιατί τα εννέα από τα 14 γκολ του Γάλλου στη διοργάνωση, επετεύχθησαν μακριά από την ιστορικά έδρα της Ρεάλ! Αν σκοράρει κι απόψε θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που πετυχαίνει 10+ εκτός έδρας γκολ σε μία σεζόν του Champions League!

Με… σύμμαχο την «παράδοση»

Η Άρσεναλ πέρασε με 1-0 από τη Λισαβόνα κι έχοντας… σύμμαχο την «παράδοση», ψάχνει την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Champions League! Τι αναφέρει η προϊστορία των «κανονιέρηδων»; Πως όταν κερδίζουν εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι μιας διπλής νοκ άουτ αναμέτρησης σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχουν προκριθεί 19 στις 90 φορές!

Ο μοναδικός αποκλεισμός ήρθε το 2019-20 και στους «32» του Europa League από τον Ολυμπιακό! Μόλις μία νίκη για την Σπόρτινγκ μακριά από το γήπεδό της, σε οκτώ εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League (δύο ισοπαλίες, πέντε ήττες). Αυτή ήρθε απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο – που τερμάτισε 29η στη league phase – τον Ιανουάριο (3-2).

