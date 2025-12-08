bwin: 0% Γκανιότα* στο Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός! (09/12)

Τελικό… πρόκρισης για τις νοκ άουτ αναμετρήσεις του Champions League, δίνει το απόγευμα (17:30) ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα.

Να διατηρήσει τις ελπίδες του

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην μακρινή Αστάνα, γνωρίζοντας πως μόνο με νίκη, μπορεί να διεκδικήσει μαθηματικά τις πιθανότητες πρόκρισης στη νοκ άουτ φάση του Champions League. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρήκε… τσουχτερό κρύο στην χιονισμένη πρωτεύουσα του Καζακστάν, με την πρόγνωση του καιρού να κάνει λόγο για -20 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο το θετικό είναι πως η οροφή του Astana Arena κλείνει. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν καταφέρει να νικήσουν στη φετινή διοργάνωση. Όμως θέλουν το «διπλό» για έναν ακόμη λόγο. Συμπλήρωσαν 10 αγώνες χωρίς νίκη (8 ισοπαλίες, 2 ήττες). Αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περίοδος… ξηρασίας, μετά τα 13 ματς μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Νοεμβρίου 2019. Στην bwin η Ενισχυμένη Απόδοση νίκη Ολυμπιακού με μηδέν παθητικό, τιμάται στο 2.60.

Για το πρώτο «τρίποντο»

Η Καϊράτ συνεχίζει ν’ αναζητά την πρώτη της νίκη σε μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Κι αυτό γιατί μετρά 8 ήττες και 3 ισοπαλίες σε 11 αγώνες. Παράλληλα δεν έχει προηγηθεί σε κανένα σημείο των αναμετρήσεων της στο Champions League. Συγκεκριμένα το 51% του χρόνου παρέμενε στην ισοπαλία και στο 49% «κυνηγούσε» το σκορ! Οι γηπεδούχοι στα δύο εντός έδρας παιχνίδια που έδωσαν φέτος δεν σκόραραν, γνωρίζοντας τη συντριβή με 5-0 από την Ρεάλ Μαδρίτης και μένοντας στο 0-0 με την Πάφο. Η VSS Κόζιτσε την αγωνιστική περίοδο 1997-98, αποτελεί την τελευταία ομάδα που δεν σκόραρε στους τρεις πρώτους αγώνες στο σπίτι της. Σε απόδοση 6.00 βρίσκουμε στην bwin το Ενισχυμένο Build A Bet*, νίκη Ολυμπιακού, over 2,5 γκολ και over 9,5 κόρνερ στο ματς.

