bwin: 0% Γκανιότα* στο ΑΕΚ – Παναιτωλικός! (02/11)

Νίκη συνδυαστικά με καλή εμφάνιση θέλει να πετύχει η ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Νίκη κι εμφάνιση

Η ΑΕΚ προέχεται από δύο σερί ήττες σε ντέρμπι για το Ελληνικό Πρωτάθλημα (ΠΑΟΚ εντός, Ολυμπιακός εκτός) και τη νίκη με κακή εμφάνιση επί της Ηλιούπολης. Κάπως έτσι η Ένωση ψάχνει νίκη και σε συνδυασμό με καλό αγωνιστικό πρόσωπο, μπροστά στον κόσμο της, λίγες μέρες πριν από αναμέτρηση για το Conference League. Χαμηλά στην βαθμολογία έχει μείνει ο Παναιτωλικός, με 8 βαθμούς, έπειτα από ισάριθμες αγωνιστικές. Τα «καναρίνια» με 15 παθητικό διαθέτουν μία από τις χειρότερες άμυνες του πρωταθλήματος και στόχος είναι να παρουσιαστούν συμπαγείς στην έδρα της ΑΕΚ.

Οι αριθμοί του αγώνα

Υπέρ της ΑΕΚ η «παράδοση», μιας και η Ένωση είχε επικρατήσει στα 10 από 13 πιο πρόσφατα ματς για το Ελληνικό Πρωτάθλημα του Παναιτωλικού (1 ισοπαλίες, 2 ήττες). Εκπληκτικός και ο μέσος όρος τερμάτων με 2,4 ανά αγώνα! Παράλληλα η ομάδα του Αγρινίου δεν  έχει σκοράρει σε 10 παιχνίδια εκτός έδρας με τους «κιτρινόμαυρους». Η ΑΕΚ ηττήθηκε στα πέντε από τα οκτώ τελευταία εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος (3 νίκες). Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί σε όσες ήττες είχε συνολικά στα προηγούμενα 57 εντός έδρας ματς (41 νίκες, 11 ισοπαλίες, 5 ήττες)!

