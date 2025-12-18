ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
bwin: 0% Γκανιότα* & Build A Bet* στο Ολυμπιακός – Βιλερμπάν! (19/12)

Νίκη συνδυαστικά με καλή εμφάνιση ψάχνει απόψε (21:15) ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ κόντρα στη Βιλερμπάν, για να βάλει τέλος στο σερί ηττών στη EuroLeague.

bwin: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Βάζει τέλος

Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ματς της εβδομάδας της «διπλής» αγωνιστικής στη EuroLeague, γνώρισε εντός έδρας ήττα (3η  συνολικά στη σεζόν) από την Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες» επικράτησαν με 92-99 σημειώνοντας 32 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο. Για ένα ακόμα ματς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν παρουσίασε το γνωστό σκληρό πρόσωπο της στην άμυνα, δεχόμενη για τρίτο στη σειρά παιχνίδι περισσότερους από 90 πόντους! Κάπως έτσι συμπλήρωσε τρεις διαδοχικούς αγώνες με ήττες. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού με την Βαλένθια, έχοντας σε 32 λεπτά 24 πόντους (8/13 δίποντα), 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Στην bwin σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 4.50 να σκοράρει 25 ή περισσότερους πόντους ο Σάσα Βεζένκοφ.

bwin: 0% Γκανιότα* στο Ολυμπιακός – Βιλερμπάν!

Η ιδανική αντίπαλος

Η Βιλερμπάν αποτελεί την ιδανική αντίπαλο για τον Ολυμπιακό, ώστε να πετύχει η ομάδα του Πειραιά τον… διπλό της στόχο. Το σύνολο του Πιερίκ Πουπέ αποτελεί το χειρότερο στη EuroLeague. Με ρεκόρ 4-12 βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Κορυφαίος παίκτης της ομάδας από το Λυών, ο Νάντο ΝτεΚολό (14,1π., 4,5 ασ.) με την συμμετοχή του να κρίνεται αμφίβολη, λόγω τραυματισμού στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου. Από νίκη κόντρα στους Βαυαρούς προέρχονται οι φιλοξενούμενοι.

