bwin: 0% Γκανιότα* & Build A Bet* στο Μονακό – Παναθηναϊκός! (31/10)

Στην έδρα της Μονακό δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός, στο κλείσιμο της «διπλής» αγωνιστικής της EuroLeague. Στο ΣΕΦ παίζει ο Ολυμπιακός, που φιλοξενεί την επικίνδυνη Χαποέλ Τελ Αβίβ.

Ν’ «αλώσει» το Πριγκιπάτο

Ο Παναθηναϊκός για ένα ημίχρονο δυσκολεύτηκε το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Όμως πήρε την πολύτιμη νίκη κι έφτασε το ρεκόρ του στο 5-2. Προβληματική εικόνα στην άμυνα στα πρώτα 20’, εκεί όπου η ισραηλινή ομάδα σκόραρε τους 49 από τους 85 πόντους της. Κορυφαίος ο Τσέντι Όσμαν (+21 στον δείκτη +/- όταν βρισκόταν στο παρκέ). Μεστό παιχνίδι για τον Σορτς (13π. – 6 ασ.). Double-double για τον Γιούρτσεβεν (16π. – 13 ριμπ.), σταθερά καλός ο Ναν (22π., 4/8 τριπ.), καθοριστικός στην άμυνα ο Χουάντσο. Στα… πάνω της η Μονακό, που επιστρέφει στο Πριγκιπάτο μετά το «διπλό» στο ΣΕΦ. Εκπληκτική άμυνα ανά διαστήματα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που είδε την επίθεση του να σημειώνει 92 πόντους! Εκπληκτικός ο Ντιάλο (27π., 8/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα). Εκτός αποστολής για τους «πράσινους» οι Λεσόρ και Χολμς. Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος. Στο 2.05 τιμάται η Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin να κερδίσει την 1η περίοδο ο Παναθηναϊκός.

Reset με νίκη

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την δεύτερη εντός έδρας ήττα της σεζόν την Τετάρτη από την Μονακό και απόψε (21:15) θέλει μόνο τη νίκη κόντρα στην Χαποέλ Τελ Αβίβ, για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους. Οι «ερυθρόλευκοι» βλέπουν το ρεκόρ τους στο 4-3 και απέναντι στην πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα, παρουσιάζεται η απόλυτη ευκαιρία για… reset! H ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπορεί να σημείωσε 87 πόντους, όμως είδε την άμυνα της να μην λειτουργεί στα γνωστά υψηλά της στάνταρ δεχόμενη 92! Τρομερή εμφάνιση από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που «μίλησε» στα δύσκολα. Ο διεθνής γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους (8/10 διπ.) και 5 ασίστ. Κυριαρχική εμφάνιση στη ρακέτα για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ (14π. – 8ριμπ.). Τα φώτα πάνω της έχει στρέψει η rookie (ως σύλλογος) Χαποέλ Τελ Αβίβ, που είναι 1η με ρεκόρ 6-1, έχοντας ηττηθεί μόνο στο ντέρμπι από την Μακάμπι! Δεύτερη καλύτερη επίθεση η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με 93,0 πόντους μ.ο. Κορυφαία στα κοψίματα (3,9 μ.ο.) και 2η στα τρίποντα με ποσοστό 40,9%! Εκτός για τους Πειραιώτες οι Φαλ και Έβανς. Στην bwin το να πετύχει 3 ή περισσότερα τρίποντα ο Σάσα Βεζένκοφ τιμάται σε Ενισχυμένη Απόδοση στο 3.50.

