bwin: 0% Γκανιότα* & Build A Bet* στο Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός! (05/11)

Το «διπλό» στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ψάχνει ο Παναθηναϊκός, σε ματς για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. Την Ντόρτμουντ υποδέχεται στο Etihad η Μάντσεστερ Σίτι, για τη League Phase του Champions League.

bwin: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Έχει την «παράδοση», δεν έχει σέντερ!

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Βελιγράδι χωρίς να έχει διαθέσιμο κανέναν εκ των τριών σέντερ του, καθώς Λεσόρ, Χολμς και Γιούρτσεβεν είναι τραυματίες! Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη στην έδρα του φορμαρισμένου Ερυθρού Αστέρα, ώστε να βελτιώσουν το ρεκόρ τους και να φτάσουν στο 6-3. Έξι συνεχόμενες νίκες για την ομάδα από τη Σερβία, όλες με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο της. Οι δύο ήττες καταγράφηκαν με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στην έναρξη της σεζόν. Επτά σερί νίκες για το «τριφύλλι» (ανεξαρτήτως έδρας) επί του Ερυθρού Αστέρα. Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin στο 2.60 να σημειωθούν over 89,5 πόντοι στο 1ο ημίχρονο.

bwin: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ με 0% Γκανιότα*!

«Καυτή» εντός

Πέντε νίκες στα έξι τελευταία εντός έδρας μετρά η Μάντσεστερ Σίτι, που παίζει στο Etihad με την Ντόρτμουντ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «πολίτες» μετρούν 11 διαδοχικές νίκες κόντρα σε γερμανικές ομάδες, ενώ στα 17 τελευταία ηττήθηκε μόλις μία φορά! Από δύο στη σειρά νίκες (4-1 την Μπιλμπάο & 2-4 την Κοπεγχάγη) προέρχεται η Ντόρτμουντ, μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας (4-4 με την Γιουβέντους). Χωρίς τον Κόβατσιτς συνεχίζει να καταστρώνει τα πλάνα του ο Γκουαρδιόλα, όπως συμβαίνει και στην Μπορούσια με τους Τσαν και Ντουρανβίλ. Στην bwin η Ενισχυμένη Απόδοση, Μάντσεστερ Σίτι Ημίχρνο/Τελικό, τιμάται στο 2.25.

