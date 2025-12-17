bwin: 0% Γκανιότα* & Build A Bet* στο ΑΕΚ – Κραϊόβα! (18/12)

Την απευθείας πρόκρισή της, στις νοκ άουτ αναμετρήσεις του Conference League, θέλει να πανηγυρίσει απόψε (22:00) η ΑΕΚ, που παίζει εντός έδρας με την Κραϊόβα.

Σεζόν… όνειρο

Μία σεζόν… όνειρο ζει η ΑΕΚ στο Conference League, καθώς με 10 βαθμούς που έχει ήδη συγκεντρώσει, καταγράφει την κορυφαία της συγκομιδή σε φάση ομίλων ή league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Παράλληλα η Ένωση αποτελεί την κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης με 11 γκολ σε 5 ματς. Απόψε κόντρα στην Κραϊόβα ψάχνει νίκη ή ισοπαλία για να συνεχίσει σε ρυθμό κορυφαίων επιδόσεων, αλλά και για να «κλειδώσει» την παρουσία της, στις νοκ άουτ αναμετρήσεις του Conference αποφεύγοντας παράλληλα τη διαδικασία των play-offs! Ως MVP της έως τώρα πορείας της ομάδας του Νίκολιτς θα μπορούσε να θεωρηθεί ο Κοϊτά. Ο Μαυριτανός εξτρέμ έχει σκοράρει 3 γκολ στο φετινό Conference League, με τον Βασίλη Τσιάρτα (2001-02 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ), ν’ αποτελεί τον τελευταίο παίκτη των «κιτρινόμαυρων» που σημείωσε περισσότερα σε μία ευρωπαϊκή σεζόν! Σε Ενισχυμένη Απόδοση βρίσκουμε στην bwin και στο 1.80, νίκη ΑΕΚ και over 1,5 γκολ στον αγώνα.

Επικίνδυνη η Κραϊόβα

Στο πιο πρόσφατο εκτός έδρας παιχνίδι της για το Conference League η Κραϊόβα έκανε την… ζημιά στη Ραπίντ Βιέννης, επικρατώντας με 1-0. Τώρα οι Ρουμάνοι επιδιώκουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη! Οι φιλοξενούμενοι έχουν καταφέρει να μην δεχθούν ούτε ένα γκολ στο 1ο ημίχρονο στο φετινό Conference League. Αντίθετα η ΑΕΚ σημείωσε τα 5 από τα συνολικά 11 γκολ της στο 1ο ημίχρονο! Μόνο τρεις ομάδες έχουν περισσότερα στη league phase. Στον τελευταίο αγώνα για τη διοργάνωση, η Κραϊόβα ηττήθηκε με 2-1 στο γήπεδο της από την Σπάρτα Πράγας.

