BLACK WEEK στο noviverse; Πες το κι έγινε!

Αν νόμιζες ότι η… Black εμπειρία σταματά εδώ, τότε δεν έχεις εξερευνήσει ακόμη το Noviverse by Novibet! H Black Week παίζει Ένα αποκλειστικό σύμπαν προνομίων, ανταμοιβών και εκπλήξεων, σχεδιασμένο ειδικά για την Black Week.

Φέτος, τα βλέπεις όλα διπλά, καθώς το σύμπαν σε… φτιάχνει με διπλά coins, διπλές ανταμοιβές και… διπλές μεγάλες στιγμές παιχνιδιού! Όλα αυτά, κάθε μέρα, από 24 Νοεμβρίου μέχρι 1η Δεκεμβρίου!

Το πραγματικό Big Bang, όμως, έρχεται στις 28 Νοεμβρίου με την πιο… μαύρη μέρα απ’ όλες, τη Black Friday!

BLACK WEEK ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ NOVIBET!

Για 24 ώρες, το Noviverse μετατρέπεται σε έναν γαλαξία μεγάλων επάθλων και ακόμη μεγαλύτερων ευκαιριών! Εκεί που μπορείς να πάρεις μέρος σε μοναδικούς διαγωνισμούς με απίθανα έπαθλα. Και το αποκορύφωμα; Μία κλήρωση για ένα Playstation 5! Και η Black Friday γίνεται παιχνίδι!

Η Black Week στη Novibet δεν είναι μια τυπική περίοδος προσφορών. Είναι μια εμπειρία που εξελίσσεται, ανανεώνεται και τελικά σε κρατάει εκεί που πρέπει να είσαι!

Ένα ταξίδι στο σύμπαν όπου η ψυχαγωγία συναντά την επιβράβευση και κάθε στιγμή μπορεί να αποδειχθεί ξεχωριστή! Μόνο στο Noviverse by Novibet!

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

