BLACK WEEK: Η εβδομάδα που το Live Casino της Novibet… αλλάζει επίπεδο!

Κάθε Νοέμβριο η Black Week έρχεται για να ανατρέψει όσα ξέρουμε για τις προσφορές. Και αν υπάρχει ένας χώρος όπου αυτή η ανατροπή γίνεται πραγματικά αισθητή, αυτός είναι το Live Casino της Novibet!

Γιατί εδώ, η Μαύρη Εβδομάδα δεν γιορτάζεται απλώς για μία μέρα, αλλά για μια ολόκληρη εβδομάδα γεμάτη δράση, ανατροπές και επιβραβεύσεις!

Από 24 Νοεμβρίου έως και την Cyber Monday, 1η Δεκεμβρίου, έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις την τύχη σου στον «μαύρο» Δωροτροχό και να διεκδικήσεις ένα από τα 50 δώρα τεχνολογίας αξίας 100€.

BLACK WEEK ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ NOVIBET!

Κάθε στροφή κρύβει εκπλήξεις και κάθε συμμετοχή μπορεί να σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά σε ένα έπαθλο που θα κάνει την εβδομάδα σου ακόμη πιο συναρπαστική.

Και αν είχες καιρό να σημειώσεις σε ημερολόγιο, η Novibet σε καλύπτει. Πώς; Με το ανανεωμένο Black Calendar!

Γεμάτο καθημερινές εκπλήξεις σε επιλεγμένα παιχνίδια Live Casino, έρχεται για να βάλει λίγο… spice στην μαύρη εβδομάδα σου με νέες, μοναδικές εμπειρίες!

Γιατί στη Black Week της Novibet, κάθε μέρα μπορεί να είναι και η τυχερή σου!

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.