Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson (14/01)

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson περνά στη νοκ άουτ φάση των 8, εκεί όπου κάθε αγώνας είναι καθοριστικός και το ενδιαφέρον κορυφώνεται. Οι ομάδες μπαίνουν στο γήπεδο με μοναδικό στόχο την πρόκριση και το λάθος δεν επιτρέπεται.

Στο πλαίσιο της 4ης φάσης του θεσμού, ξεχωρίζουν οι παρακάτω αναμετρήσεις:

Λεβαδειακός vs Κηφισιά

ΑΕΚ vs ΟΦΗ

Ολυμπιακός vs ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός vs Άρης

Η Betsson συνοδεύει τους νοκ άουτ αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με σούπερ προσφορά*, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στη δράση.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΤΗΣ BETSSON ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Στην Betsson, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, με νέες προσφορές* και εκπλήξεις που συνεχίζονται μέχρι το τέλος όλων των διοργανώσεων!

Επιπλέον, στην Betsson θα βρεις κορυφαίες αγορές στο Στοίχημα, σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις και μοναδικά Τουρνουά Στοιχήματος που ανεβάζουν την αδρεναλίνη!

Betsson: Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά!

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις