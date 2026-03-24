Betsson: Σούπερ προσφορά* στην Ευρωλίγκα!

Η κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας πλησιάζει προς το φινάλε και όλα τα βλέμματα στρέφονται στις αναμετρήσεις της 33ης αγωνιστικής, όπου συνολικά δεκατρείς ομάδες διεκδικούν με αξιώσεις μία θέση στην προνομιούχο οκτάδα της διοργάνωσης.

Εξαιρετικά κρίσιμο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό είναι το εκτός έδρας με την Ντουμπάι που αριθμεί πέντε νίκες στα 6 τελευταία της, την ώρα που ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει κι εκείνος δύσκολο έργο στη Βαλένθια, κόντρα στην ωμόνυμη ομάδα που αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής σεζόν.

Σπουδαίο ματς με «φόντο» την 3η θέση το Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ η έτερη ομάδα του Ισραήλ, Μακάμπι, μπορεί μαθηματικά να ελπίζει στην είσοδο στα play-offs της διοργάνωσης εφόσον κερδίσει την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ στο ουδέτερο Βελιγράδι.

Ζαλγκίρις – Μπάγερν, Μονακό – Μιλάνο, Μπαρτσελόνα – Εφές και Παρτιζάν – Βιλερμπάν τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, με την εβδομάδα μάλιστα να επιφυλλάσσει διπλή αγωνιστική.

