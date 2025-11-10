Betsson: Σούπερ προσφορά* στην Ευρωλίγκα! (11/11)

Η Betsson φέρνει την 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας με σούπερ προσφορά* που κάνει την πρώτη μέρα δράσης ακόμα πιο συναρπαστική.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις: Ντουμπάι Μπάσκετμπολ – Ερυθρός Αστέρας, Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια, Παρτίζαν – Μονακό, Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές και Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρί, σε ένα ματς που τραβάει τα βλέμματα και μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η Ευρωλίγκα προσφέρει θέαμα σε κάθε γήπεδο και η σούπερ προσφορά της Betsson κάνει την εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΤΗΣ BETSSON ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Στην Betsson, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, με νέες προσφορές* και εκπλήξεις που συνεχίζονται μέχρι το τέλος όλων των διοργανώσεων!

Επιπλέον, στην Betsson θα βρεις κορυφαίες αγορές στο Στοίχημα, σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις και μοναδικά Τουρνουά Στοιχήματος που ανεβάζουν την αδρεναλίνη!

Betsson: Ένα ποντάρισμα κάνει τη διαφορά!

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις