Betsson: Ίδιος απολογισμός για ΠΑΟΚ και Μπραν (27/11)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ελληνική ομάδα έχει μομέντουμ και τη δύναμη της έδρας της για να φτάσει στη νίκη. Από την άλλη, η Μπραν αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από το γήπεδό της για να δώσει συνέχεια στην καλή πορεία της.

Έπειτα από 4 αγωνιστικές στη League Phase ο ΠΑΟΚ μετράει δύο νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα (9-6 γκολ) και είναι 10ος. Έχει αναστρέψει την πορεία του στη διοργάνωση και κοιτάζει την πρώτη 8άδα. Έρχεται από άνετη νίκη με 3-0 κόντρα στην Κηφισιά για το πρωτάθλημα της Super League. 

H Μπραν παρουσιάζει το ίδιο ρεκόρ με τον ΠΑΟΚ: 2-1-1, με 5-2 γκολ. Ως εκ τούτου, είναι 11η στην κατάταξη της League Phase. Δεν έχει νίκη εδώ και 5 σερί επίσημα ματς (0-2-3). 

Στο ματς στην Τούμπα ο άσος του ΠΑΟΚ προσφέρεται στο 1.58** και το διπλό της Μπραν ανέρχεται στο 5.40** στην πλατφόρμα της Betsson

Όσον αφορά το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου, το να προηγείται ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 2.12**, ενώ το να το κάνει η Μπραν φτάνει στο 5.40**. Στο σύνολο τερμάτων, το Over 1,5 γκολ του ΠΑΟΚ δίνεται στο 1.58** και το Over 1,5 γκολ της Μπραν πάει στο 3.60**. 

Στην Betsson για το ΠΑΟΚ – Μπραν υπάρχουν και επιλογές με Ενισχυμένη Απόδοση, που προσφέρουν υψηλή αξία στο παιχνίδι. Ο τριπλός συνδυασμός νίκη ΠΑΟΚ, γκολ/γκολ, Over 3,5 γκολ ανεβαίνει στο 5.30** από 4.84, ενώ το να επιχειρήσει Over 1.5 σουτ προς την εστία ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς πληρώνει 2.85** από 2.65. 

Παράλληλα, με Σούπερ Ενισχυμένη Απόδοση, το να σκοράρει ο Φέντορ Τσάλοφ πάει στο 3.15** από 2.50. Για αυτούς, τέλος, που κυνηγούν ακριβή σκορ, το 1-0 ενισχύθηκε στο 8.05** από 7.50 στην πλατφόρμα της Betsson.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

