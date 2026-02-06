Αυλαία στη «διαβολοβδομάδα» με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ με ξεκάθαρο στόχο να επιστρέψει στις επιτυχίες, υποδεχόμενος τη Βίρτους Μπολόνια (21:15) στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να βάλει θετικό επίλογο στη «διαβολοβδομάδα», καθώς μια νίκη απέναντι στην ομάδα της Μπολόνια θα τη διατηρήσει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης και θα της επιτρέψει να παραμείνει σε θέση ισχύος στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας στα Playoffs. Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν ότι κάθε αποτέλεσμα μετρά καθοριστικά, όσο πλησιάζουμε προς το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Η ήττα με 108-98 από τη Ντουμπάι στην παράταση έβαλε φρένο στο εντυπωσιακό σερί των έξι συνεχόμενων νικών, παρότι ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα στην κανονική διάρκεια, επιστρέφοντας από διψήφια διαφορά. Το τρίποντο του Φουρνιέ έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, όμως εκεί οι Πειραιώτες έμειναν επιθετικά καθηλωμένοι, σκοράροντας μόνο με το τρίποντο του Γουόκαπ για το 95-98 και δεχόμενοι στη συνέχεια ένα επιμέρους 13-0 που έγειρε την πλάστιγγα.

Με ρεκόρ 16-9, ο Ολυμπιακός θέλει να αξιοποιήσει ξανά την έδρα του, συνεχίζοντας το εντός έδρας σερί των τεσσάρων νικών, ώστε να παραμείνει σταθερά ψηλά στη βαθμολογία, όπου πριν το τζάμπολ βρίσκεται ισόβαθμος με αρκετές ομάδες στη δεύτερη θέση.

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

Απέναντί του θα βρει τη Βίρτους Μπολόνια του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, η οποία με 12-14 καλείται να κυνηγήσει την υπέρβαση στις τελευταίες αγωνιστικές για να διατηρήσει ελπίδες εισόδου στη δεκάδα και τα Play In. Η πρόσφατη εντός έδρας ήττα από τη Βιλερμπάν (70-80) αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα, καθώς ήρθε από την ουραγό γαλλική ομάδα που δεν είχε εκτός έδρας νίκη μέχρι αυτό το παιχνίδι.

Παρότι η Βίρτους δεν διακρίνεται για τη συνέπειά της μακριά από την Μπολόνια (4-9), ωστόσο διαθέτει ποιότητα και εμπειρία με παίκτες όπως ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο πρώην «ερυθρόλευκος» Λούκα Βιλντόζα και ο αγαπητός στο κοινό του ΣΕΦ, Ντάνιελ Χάκετ, ενώ μετρά δύο συνεχόμενες νίκες εκτός έδρας, με Ντουμπάι (72-80) και Μονακό (82-84).

