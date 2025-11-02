ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ATP – Αθήνας με super επαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

HELLENIC CHAMPIONSHIP ATP 250 / 1η ΗΜΕΡΑ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ένα πολύ σημαντικό τουρνουά κάνει στάση στην Αθήνα. Αθλητισμός δεν είναι μόνο το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και φυσικά, ούτε το στοίχημα. Παίζεις μέχρι και τις 08 Νοεμβρίου στη Stoiximan για να κάνεις δικό σου ένα θαυμάσιο έπαθλο* ανταμοιβής.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες του ATP!

Με πολύ σημαντικές παρουσίες και κορυφαία αυτή του Νόβακ Τζόκοβιτς, η μαγεία του τένις κάνει το πέρασμα της από την ελληνική πρωτεύουσα. Ένα Mission είναι εδώ, από τις 03 έως και τις 08 Νοεμβρίου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες του ATP!

Βρίσκεις τις αγορές που σε ενδιαφέρουν, ετοιμάζεις το Mission και μόλις το ολοκληρώσεις, θα κερδίσεις ένα έπαθλο* ανταμοιβής για πρόσθετη στοιχηματική δράση, σε οποιοδήποτε σπορ επιλέξεις.

 Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 415 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

