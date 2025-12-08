Ασύλληπτες αποδόσεις στη μάχη του Ολυμπιακού στο Καζακστάν!

Ο πρώτος από τους τρεις τελικούς του Ολυμπιακού στο Champions League είναι γεγονός (9/12, 17:30). Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να περάσουν νικηφόρα από την παγωμένη Αστάνα (-21 βαθμούς Κελσίου), αν θέλουν να διατηρήσουν τις λιγοστές ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Όπως είναι λογικό, ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί, βάσει αποδόσεων. Συγκεκριμένα, το διπλό του προσφέρεται στο 1.52, με την ισοπαλία και το διπλό να ανέρχονται στο 4.55 και 6.50 αντίστοιχα.

Εκεί βέβαια που υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία, είναι τα γκολ. Το line της winmasters τοποθετείται στο 2,5, με το Over να είναι στο 1.78 και το Under στο 2.07. Ακριβώς στα ίδια το Goal/Goal και No Goal, αυτή τη στιγμή στο 1.90 αμφότερα.

Φυσικά, στη winmasters μπορείτε να βρείτε σούπερ ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα. Για Champions League μιλάμε εξάλλου. Το πρώτο που «τραβάει» τα βλέμματα είναι το anytime γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το οποίο προσφέρεται στο 1.77.

Από την άλλη, ένα ενδιαφέρον bet builder είναι το διπλό του Ολυμπιακού, συνδυασμένο με το Under 4,5, το να έχουν οι «ερυθρόλευκοι» περισσότερα κόρνερ και το ακριβές σκορ πρώτου ημιχρόνου 0-1. Όλο αυτό, στην ελκυστικότατη απόδοση του 6.85.

