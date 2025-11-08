Ασύλληπτες αποδόσεις σε «Έτιχαντ» και «Απόστολος Νικολαΐδης» από τη winmasters!

Τελευταία Κυριακή, προτού περάσουμε στην – επίσης τελευταία – διακοπή της σεζόν για τις εθνικές ομάδες. Και, κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδας δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, θα πλήξουμε.

Παρ’ όλα αυτά, η Premier League και η Super League έρχονται να μας αποζημιώσουν με την καλύτερη ποδοσφαιρική «δόση». Δύο ντέρμπι, ένα σε Μάντσεστερ και ένα σε Αθήνα, έτοιμα να απογειώσουν το κυριακάτικο βράδυ μας.

Η αρχή γίνεται νωρίς, καθώς στις 18:30 έχουμε το Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ για την 11η αγωνιστική. Ένα άκρως αναμενόμενο παιχνίδι, ανάμεσα σε ένα ζευγάρι οποίο μονοπώλησε τους τίτλους στο Νησί τα προηγούμενα χρόνια.

Οι «κόκκινοι» δείχνουν να συνέρχονται μετά από ένα διάστημα τρομερού «ντεφορμαρίσματος», προερχόμενοι από τις νίκες με Άστον Βίλα (2-0) και Ρεάλ Μαδρίτης (1-0).

Πάντως, στη winmasters η Σίτι είναι το σαφές φαβορί για τη νίκη, με τον άσο να είναι στο 1.93. Κοντά η ισοπαλία και το διπλό (4.00 και 3.75 αντίστοιχα), με τις αποδόσεις των γκολ να προμηνύουν «ανοιχτό» 90λεπτο. Στο 2.19 το Over 3,5 (1.70 το Under 3,5) και στο χαμηλό 1.49 το Goal/Goal (2.60 το No Goal).

Λίγο αφού τελειώσει το ντέρμπι στο Μάντσεστερ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίρνουν τη «σκυτάλη» στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στις 21:00 λοιπόν, οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Η winmasters δίνει ένα ελαφρύ προβάδισμα στους «πράσινους», προσφέροντας τον άσο στο 2.40. Το διπλό των Θεσσαλονικέων ανέρχεται στο 3.00, ενώ η ισοπαλία δίνεται στο 3.40.

Αναφορικά με τα γκολ, παρατηρείται αρκετή ισορροπία. Στο 2.01 το Over 2,5, στο 1.79 το Under 2,5, ενώ Goal/Goal και No Goal είναι ακόμη πιο κοντά (1.82 και 1.98 αντίστοιχα).

