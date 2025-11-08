ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ασύλληπτες αποδόσεις σε «Έτιχαντ» και «Απόστολος Νικολαΐδης» από τη winmasters!

Τελευταία Κυριακή, προτού περάσουμε στην – επίσης τελευταία – διακοπή της σεζόν για τις εθνικές ομάδες. Και, κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδας δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, θα πλήξουμε.

Παρ’ όλα αυτά, η Premier League και η Super League έρχονται να μας αποζημιώσουν με την καλύτερη ποδοσφαιρική «δόση». Δύο ντέρμπι, ένα σε Μάντσεστερ και ένα σε Αθήνα, έτοιμα να απογειώσουν το κυριακάτικο βράδυ μας.

Έχεις την ευκαιρία να διπλασιάσεις τα πιθανά σου κέρδη σε αγώνες της Super League με το Odds Bombs* της winmasters!

Η αρχή γίνεται νωρίς, καθώς στις 18:30 έχουμε το Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ για την 11η αγωνιστική. Ένα άκρως αναμενόμενο παιχνίδι, ανάμεσα σε ένα ζευγάρι οποίο μονοπώλησε τους τίτλους στο Νησί τα προηγούμενα χρόνια.

Οι «κόκκινοι» δείχνουν να συνέρχονται μετά από ένα διάστημα τρομερού «ντεφορμαρίσματος», προερχόμενοι από τις νίκες με Άστον Βίλα (2-0) και Ρεάλ Μαδρίτης (1-0).

Πάντως, στη winmasters η Σίτι είναι το σαφές φαβορί για τη νίκη, με τον άσο να είναι στο 1.93. Κοντά η ισοπαλία και το διπλό (4.00 και 3.75 αντίστοιχα), με τις αποδόσεις των γκολ να προμηνύουν «ανοιχτό» 90λεπτο. Στο 2.19 το Over 3,5 (1.70 το Under 3,5) και στο χαμηλό 1.49 το Goal/Goal (2.60 το No Goal).

Live Challenge και Live bet builder με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις*από τη winmasters!

Λίγο αφού τελειώσει το ντέρμπι στο Μάντσεστερ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίρνουν τη «σκυτάλη» στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στις 21:00 λοιπόν, οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Η winmasters δίνει ένα ελαφρύ προβάδισμα στους «πράσινους», προσφέροντας τον άσο στο 2.40. Το διπλό των Θεσσαλονικέων ανέρχεται στο 3.00, ενώ η ισοπαλία δίνεται στο 3.40.

Αναφορικά με τα γκολ, παρατηρείται αρκετή ισορροπία. Στο 2.01 το Over 2,5, στο 1.79 το Under 2,5, ενώ Goal/Goal και No Goal είναι ακόμη πιο κοντά (1.82 και 1.98 αντίστοιχα).

Μην ξεχνάς πως μπορείτε να επισκεφθείς τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνεις στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

Η winmasters σου προσφέρει καθημερινά δώρα* στο νέο Mega Calendar*

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα